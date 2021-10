Senátorka Seitlová: Starostové nemají při ohrožení z kraje background

reklama

Děkuji, pane předsedo. Teď jste slyšeli názor, že to vlastně nejde. A já musím říct, že asi je tu velké nedorozumění, protože já si nedovedu představit, že by byla nějaká havárie na nějaké silnici, havárie by ohrožovala životy, zdraví nebo majetky okolních občanů, a nebyli tito občané varováni. Ono to v praxi většinou probíhá. A právě proto jsem tam nezařazovala po diskusi ten § 15, protože právě ty havárie, které jdou přes integrovaný záchranný systém, to jsou ty mimořádné havárie, které mohou na nějakém území způsobit skutečně takové ohrožení, tak ty by pak měly být zajištěny. A to zajištění je věcí skutečně potom toho informačního a organizačního systému kraje, střediska kraje.

Takže opravdu starostové tak, jak stejně dnes, když taková havárie přijde, tak dokonce oni nemají potom z toho kraje background. A jiné další možnosti, než mají, tak, jak už bylo řečeno, pomocí všech těch systémů, které jsou funkční, nežli by nové byly zaváděny, tak ty se samozřejmě nepředpokládají. Varování může být učiněno rozhlasem, varování může být učiněno smskou, pokud je to malé území, tak může být, jak už jsem řekla u těch havárií, být učiněno. A je činěno. Já myslím, že v praxi je činěno.

Já si nedokážu představit, že by byla někde, jak o tom hovořil pan senátor, havárie, která ohrožuje životy nebo majetek, že tam u nějakého domu hrozí výbuch a ti občané budou varováni. To si skutečně nedokážu představit, že bychom to mohli takhle brát. Pokud se týká běžné havárie, která dále neohrožuje životy, majetky a já jsem záměrně neuvedla životní prostředí, protože pak by skutečně mohlo docházet k těm pochybnostem, takže jsem soustředila ten návrh právě na životy, majetky, zdraví. Tak v tomto duchu je vám předložen.

Já nevylučuji a samozřejmě přijímám to, že debata o tom, že upřesníme třeba ten návrh z hlediska toho, jak ještě bude ten proces probíhat, to je samozřejmě na výborech. Ale prosím, abychom nezamítali a poslali tento návrh do výboru, aby se projednal a abychom se zkusili domluvit na tom, jak takové základní právo, které by v praxi bezesporu mělo fungovat, jak by mohlo být zajištěno tak, aby nevznikaly nějaké nejasnosti. Děkuji.

