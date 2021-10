Senátorka Seitlová: U komunálních odpadů je trend negativní a nevidíme žádnou změnu

reklama

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové.

Mnoho z toho, co jsem chtěla říct, už bylo řečeno panem zpravodajem a předsedou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Přesto mi dovolte jen několik krátkých poznámek, případně připomínek.

Celá ta zpráva, jak už řekl pan předseda, je velmi krátká, útlá. A to na jedné straně je samozřejmě pozitivní, protože rychle najdete nějaké základní trendy. Na druhé straně vždycky za tím, co máte ten základní trend, který není v mnoha případech ani číselně potom uveden a jsou to jen grafy, tak pokud se tím chcete trošku detailněji zabývat, co se v České republice děje, tak musíte mít ta čísla. Nejen si je odvozovat na těch grafech. Asi možná to je 90 000, možná to je 95 000 – s tím se těžko pracuje. Takže já jsem s tím trochu pracovala a nahlédla jsem do odkazu CENIE. Ale bohužel, ani tam nenajdete tyto údaje.

Takže údaje, které dostáváme, jsou na jednu stranu agregované, to je v pořádku, ale na druhé straně se nedostaneme k těm údajům, které potřebujeme pro svoji práci a které by měly být jednoznačné, číselné, srovnatelné, pokud to samozřejmě jde a neměnila se metodika. Takže ta práce s tím je obtížná. A to je moje první prosba, přání, možná už ne na tohoto pana ministra, ale určitě se bude dál touto problematikou zabývat v poslaneckých lavicích. Takže je potřeba, aby ty údaje byly opravdu srovnatelné, systémové. Tzn. tolik je produkováno, tolik je znečištěno, abychom to opravdu mohli dobře srovnat, aby se s tím dalo lépe pracovat.

A právě tady jsem neměla ani k dispozici konkrétní údaje ani z té CENIE. Ale přesto se dozvídáme, že každým rokem roste množství komunálního odpadu o 10 %. Dneska, respektive v roce 2019, jsme podle zprávy produkovali 5,8 milionů tun komunálních odpadů. Tady je to trend naprosto negativní a nevidíme tam žádnou změnu. Sice se ve zprávě hovoří o tom, že je to proto, že se zvýšila hospodářská produkce, ale to neznamená, že bychom měli zvyšovat produkci odpadu. Stejně tak se zvyšuje produkce obalových odpadů. A tam jsem to číslo opravdu velmi těžko hledala, o kolik se každoročně zvyšuje.

Takže to je také moje otázka, jak to, že když máme produkci nakládání s komunálními odpady a produkce komunálních odpadů tady vůbec není speciálně uvedena, že to v tom seznamu chybí a nevidíme ten trend. Měl by tam být vlastně ten nejhorší smajlík, ale on tam není, tam je jen to nakládání, že pořád je to stejné. Ale de facto dáváme více na skládky, protože v těch procentech více produkujeme. Tak to jenom jsem chtěla upozornit na tyto odpady.

A pak ještě jedna věc, která je velmi důležitá. Víte, já už jsem tady přece jenom nějaký ten pátek a dokonce mám všechny ty zprávy za životní prostředí opravdu archivované a občas se do nich podívám. Jistě, na začátku byly dlouhé, hodně popisné, to se muselo spravit. Na druhé straně si myslím, že jedním z velmi zásadních ukazatelů toho, co se děje, by měl být také vztah ke zdraví občanů, ke zdraví obyvatel. A v těch původních zprávách, které byly, jsme tuto stať měli.

Pan ministr mi jistě odpoví, dobře, tak si to najděte někde ve Výroční zprávě Státního zdravotního ústavu. Ale my to potřebujeme právě podle mého názoru udělat tak, abychom to měli v souvislosti se stavem životního prostředí, tak, jak je to v jednotlivých regionech. Takže to je přesně to, co by občané měli vědět. To je přesně to, o čem bychom měli informovat.

Prosím tedy pana ministra, v jeho dalším působení tedy, abychom společně zvážili, zda opět takovéto spojení, srovnání toho, jaký vliv má životní prostředí, kvalita ovzduší, kvalita vody apod., na zdraví obyvatel. Abychom do té zprávy – nemusí to být žádná rozsáhlá zpráva, ale abychom se tím zabývali a uváděli to.

Děkuji moc.

