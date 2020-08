Senátorka Žáková: Vláda nevnímá rovnost žen a mužů jako důležité a navíc průřezové téma

reklama

Vážený pane předsedo Senátu, vážený pane místopředsedo vlády, milé kolegyně, milí kolegové, že je to důležitý dokument, dokládá i to, že i Senát se jím v minulosti několikrát zabýval v různých podobách. Shrnu to i ve své zpravodajské zprávě. Že je to rozdíl důležitý a nutný zvednout, proto to tady projednáváme, je rozdíl mezi průměrnou odměnou muže a ženy, jak tady přesně řekl pan místopředseda vlády, tak je to 19 %.

Je to třetí nejhorší vůbec ze států Evropské unie. Podle studia ministerstva práce a sociálních věcí ženy na stejné pozici jako muži a za srovnatelnou práci obdrží v průměru o 11 % menší mzdu. Rozdíl v průměrných starobních důchodech žen a mužů se dlouhodobě pohybuje okolo 18 %. Nízké důchody tak přispívají, že ženy nad 55 let jsou chudobou ohroženy dvakrát častěji než muži. Ve srovnání s ostatními členskými státy má Česká republika podprůměrnou infrastrukturu zařízení péče a vzdělávání dětí a nenaplňuje zatím ani takzvané barcelonské cíle přijaté v roce 2002. Vláda zmiňuje, že nedostatečné zastoupení žen v důležitých funkcích je na úrovni vládní, dlouhodobě řešenou oblastí. Je si vědoma, že z pozice mezinárodního srovnání na tom nejsme jako Česká republika vůbec dobře. Senát se podobnými akty zabýval už v roce 2018. Jednalo se o akční plán Evropské unie na období 2017 -2019. Je to boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů. Byl to senátní tisk K 086. A dále i v roce 2017, kdy to byl podobný tisk. V roce 2013 už Senát projednával, byl tady už zmíněn bývalý senátor dlouhodobý, Tomáš Grulich, který mimo jiné, já to ráda přečtu, připomněl ve své zpravodajské zprávě, že ženy čelí diskriminaci v otázkách mateřství, kdy v důsledku nemožnosti efektivně skloubit rodinný a pracovní život začnou za muži od jistého věku kariérně a v důsledku toho i finančně ztrácet. Z tohoto důvodu Senát navrhl, aby se legislativní iniciativy Evropské komise soustředily především na odstraňování překážek, které brání plnému uplatnění žen ve společnosti, jako je diskriminace v otázkách mateřské a rodičovské dovolené, rozdílné odměňování za stejnou práci a překonávání genderových stereotypů. Tolik zpráva nebo alespoň část zprávy od senátora, bývalého senátora Tomáše Grulicha.

Já jsem se zabývala tím materiálem docela podrobně a musím říct, že i když jsem toho načetla hodně, pořád si nemyslím, že o tom vím úplně nejvíce, ale ráda bych vám ještě řekla sdělení z monitorovací zprávy, kterou v červnu 2020 vydala nevládní organizace Social Watch, týkající se genderové rovnosti, která hodnotí vývoj v České republice v rámci čtyř oblastí. Je to oblast ženy a chudoba, násilí na ženách, péče jako neplacená ženská práce a související ekonomická nerovnost a ženy v České republice v rozhodovacích pozicích 20 let poté. Social Watch dospěla ve svém hodnocení k závěru, že vláda, ač to v některých materiálech deklaruje, nevnímá rovnost žen a mužů jako důležité a navíc průřezové téma. Pokud je někde realizováno, nahodile a koncentruje se v rámci odboru rovnosti žen a mužů v rámci Úřadu vlády, který nemůže se svými omezenými zdroji sám potřebné zastat.

Hana Žáková BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Opatření vlády, pokud jsou přijímaná, tak pouze v nejměkčích podobách, jako jsou akční plány, vzdělávací aktivity a podobně. Z podobných důvodů se Česká republika za rok 2020 umístila na 78. místě ze 153 hodnocených zemí světa v rámci globálního indexu genderových rozdílů.

Já jsem se snažila v navrženém usnesení na konci zpravodajské zprávy shrnout to podstatné. Myslím si, že jsem nebyla daleko od toho, co již tady Senát kdysi přede mnou schválil. Vaší pozornosti bych chtěla asi jenom bod 3 v tom usnesení... Opakovaně konstatuje, že je potřeba podpora částečných úvazků a flexibilních pracovních podmínek či dostatečná kapacita předškolních zařízení a zařízení péče o dlouhodobě nemocné. Dále že lituje, že stále je velký rozdíl mezi odměňováním žen a mužů. A v neposlední řadě, pokud chceme tento rozdíl smazat, je potřeba začít výchovou. Chybí mi skutečně výchova etiky a etikety, a to od raného dětství. Pokud chceme přijmout to, že i ženy můžou zastávat vyšší pozice nebo je více začlenit, na to musíme připravit společnost. Ta společnost ještě v České republice není dostatečně připravena. Tolik z mé zpravodajské zprávy.

Psali jsme: Senátor Horník: Vládě se hodí, jak nás zase začíná covidově ovládat Senátorka Žáková: Pomoc rozvojovým zemím musí být také spojena s osvětou Senátorka Žáková: Vysvětlování problematiky radioaktivních odpadů je velmi důležité Senátorka Žáková: O přímém vlakovém spojení z Třebíče do Prahy budeme jednat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.