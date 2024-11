Senátorka Zwyrtek Hamplová: Bojí se čím dál víc naší schopnosti oslovit veřejnost

My, údajní mluvčí Kremlu….

Mne také neustále obviňují z napojení na Kreml. JE TO přitom NEUVĚŘITELNÁ LEŽ. NESMYSL. UBOHOST.

Kvalita podobných tvrzení je zkrátka NULA. A proč tedy tak lžou? Jde o to, aby nás, kteří důsledně odmítáme hlásat ty jejich fanatismy, lži a ideologie, a vystupujeme proti nesmyslnému utrácení miliard a poslouchaní Bruselu na slovo, a mohli bychom je “sebou sama” ohrozit v jejich udržení moci, protože máme IQ “stopadesát plus”, a proto dokážeme formulovat myšlenky a argumenty, tedy aby právě nás znevážili v očích veřejnosti. Jakkoli - urážkami, útoky, za použití lží… nebo nenávistných přívlastků… Nic jiné neumějí, argumenty nemají… A bojí se…

Bojí se čím dál víc naší schopnosti oslovit veřejnost, argumentovat, zachovat klid, vydržet ten tlak…. Proto “po nás tak jdou”…. Abychom si raději nakonec řekli, že nám to nestojí za to…

Všichni bychom totiž místo toho dokázali cokoli - třeba i vydělávat peníze… A mít se sobecky dobře… Proč to tedy vlastně podstupujeme?

Protože nám jde o naši zemi, o naše děti, o naši důstojnost, o prosperitu… Nechceme, aby nám vládli všehoschopní diktátoři a jejich neschopné, o to víc poslušné loutky. Nechceme mocenský a sebezničující Brusel… Chceme prosperující, své občany chránící a bezpečnou Českou republiku. Jejími jsme mluvčí.

Za koho mluví oni, o tom vypovídá i tento záznam. Stydět by se měli… Stydět a omlouvat od rána do večera. Za to, co si dovolují… Tady je o tom jeden důkaz… Díky za něj, je třeba vidět, koho máme proti sobě… “Lháře ve službách”.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



