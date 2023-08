Senátorka Zwyrtek Hamplová: Členské země by se měly vzbouřit. Toto už není normální

reklama

EU řeší opravdu důležité věci. Mě ta víčka pěkně vytáčí, stejně jako ta papírová brčka v plastovém (!!!) obalu. Papírová brčka je nesmysl, který je antiekologický, a ta víčka budou ničit výrobce, kteří budou muset měnit výrobní programy, a navíc je to hloupost - napřed nás to vždy “ohodí” - tedy stejně je odtrháváme, aby šla znovu našroubovat. Ale x lidí se tím bude v EU zaměstnávat, psát nařízení a poroučet členským zemím, aby tyto stupidity byly povinné. Ale to, že nemáme a asi nebudeme mít důležité léky, to si prý máme zvyknout. Čím dál víc mi dělá problém neužívat nejen kritická, ale i hodně jadrná slova.

PS: Členské země by se měly vzbouřit. Toto už není normální.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



