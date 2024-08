Senátorka Zwyrtek Hamplová: Nebezpečím nejsme my, kteří se ptáme

Nebezpečím nejsme my, kteří se ptáme. Nebezpečím jsou ti, kteří dlouhodobě odmítají odpovídat S kolegy ze Zdravého fóra, ve kterém se sdružili před cca čtyřmi lety napříč republikou lékaří, vědci, advokáti a další, jsme čelili celou dobu mediálnímu tlaku, urážkám až vulgaritám. To vše za zcela logické a přirozené otázky dotýkající se prověřenosti vakcín, které se nutily lidem až agresivně - vydíráním, dehonestaci, lživou reklamou a očkovalo se jako na běžícím pásu doslova na každém rohu, i v obchodních centrech, dokonce i bez znalosti zdravotního stavu očkovaných. Zkrátka kdo přišel, byl “bodnut”.

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 11% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 86% Scholz (Německo) 2% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 10264 lidí

O vakcínách jsme věrohodně nevěděli nic, a primární zájem byl zjevný na první pohled - aby se jich hlavně hodně aplikovalo, protože se jich pod tlakem Bruselu absurdní množství nakoupilo. Nová paní komisařka by mohla vyprávět - ale ono se jí asi moc vyprávět nechce, protože sms s firmou Pfizer tají.

A jaký je problém aktuálně? Zavírání očí před pravdou. Ti, co se na tom “napakovali”nebo napakování jiných pomáhali, se bojí, že by také mohli skončit před soudy, a co hůř, ty miliardy vracet, a ti, kteří uvěřili, chtějí zapomenout - na to, jak byli důvěřiví, že své tělo tomuto pokusu vystavili, a pokud zaznamenávají, že je něco v nepořádku, odmítají si přiznat, že by to mohlo - možná - způsobovat právě očkování. Protože se sami toho, co mají v těle, bojí. Chápu. To ale není cesta. Je nutné dopátrat se podstaty, aby bylo možné dopadům zavčas předcházet.

Je nutné začít zkoumat, jak se věci mají. Pokud jsou si propagátoři a nákupčí vakcín jisti tím, co lidem vnutili, nemají se přece čeho bát. A ti, kteří jim uvěřili, by zase měli chtít důrazně vědět, zda a co jim hrozí, a na co si dát hlavně pozor. Nic víc, ale také nic míň. Na to je problém příliš vážný a titulků “náhle zemřel” a vážných náhlých a nečekaných diagnóz příliš mnoho.

Nebezpečím nejsme my, kteří se ptáme. Nebezpečím jsou ti, kteří se někdy až agresivně brání odpovědím. Nejkrásnějším zjištěním pro obě strany by přitom bylo, že se mýlíme... Že je vše ok… A že oba titulky spolu nesouvisejí.

Aktuální články:

Epoch Times: “Data milionů očkovaných proti cividu ukazují sedminásobný nárůst myokarditidy” (Data z Jižní Koreje)

iDnes: “Pacienti náhle umírají. Lékaři jednají o vzniku center na léčbu kardiomyopatie” (ČR)

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky