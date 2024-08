Senátorka Zwyrtek Hamplová: Nelze pokračovat bez odpovědí na důležité otázky

Z aktuálního článku mj. o chystané kampani na očkování proti covidu (ZDE) je zajímavá jedna citace výroku ministra Válka... „Riziko, že chytím covid, je v současné době asi vyšší, než že chytím chřipku. Ale prodělat covid se dá i BEZPŘÍZNAKOVĚ, takže o tom nemusím ani vědět.“ K tomu prvnímu sice nevím, jak došel, ostatně sám říká "asi", ale k tomu druhému je dobře, že konečně došel (že průběh je vysoce individuální).

Jen by mne zajímalo, na čem hodlá ministerstvo postavit onu propagační kampaň, a kolik za ni zaplatí. Můj názor je, že by se ministerstvo mělo raději urychleně začít zabývat důvody, proč tu máme najedou tolik náhlých úmrtí, a do toho ty finanční prostředky investovat.

Za zmínku stojí též citace z článku k pojmu vakcína (ZDE):

"Pro schválení mRNA přípravků jako „vakcín“ muselo dojít ke změně samotné právní definice, co je to vakcína. Pokud by definice nebyla změněna, byla by látka považována za formu genové terapie, resp. imunoterapie." (MUDr. Čížek)

Tedy látka, která je dnes aplikována lidem jako očkování proti covidu, by nemohla být před změnou definice nazývaná vakcínou.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ

senátorka

