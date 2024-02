Senátorka Zwyrtek Hamplová: Občané sobě aneb Vládo, končíš…

reklama

Pokračování války na Ukrajině je v zájmu pouze politiků a zbrojařských firem, kteří jediní na ní vydělávají. Cenou je smrt tisíců nevinných mladých lidí na obou stranách. Česká vláda navíc svou důležitost v tomto válečném konfliktu od počátku hrubě přeceňuje a její válečná rétorika a aktivistický přístup, které už dávno nesou znaky novodobého fanatismu, ohrožují celou naši zemi, tedy každého z nás.

Bezmyšlenkovité plnění pokynů a přijímání ideologií zvenčí totiž odsunulo problémy České republiky a jejích občanů na úplně poslední místo, protože vláda Petra Fialy se stala vládou de facto ukrajinskou a probruselskou.

A my? Češi? Jako bychom neexistovali. Cítí to na svých životech senioři, rodiny s dětmi, obce a města, živnostníci i velké firmy, zkrátka cítíme to všichni - jdeme ke dnu a nevidí to už jen slepý. Jediný, kdo je v bohorovném klidu, je tato vláda, a ničí naši zemi s úsměvem a sebechválou dál… My pro ni totiž nejsme důležití.

Důležité je ono klepání po ramenou odjinud. Navíc, a musím to vyslovit i jako dáma, protože je to ustálené spojení, si ta naše vláda snad ani neuvědomuje, že často plní směrem k východu i západu roli užitečného středoevropského idiota, který se jako jediný pokryl vlajkami jiného státu, pro který je schopen halasně obětovat sebe sama, aby se zavděčil… Komu? To ukáže čas, podepsané miliardové kontrakty, vyšetření Nord Streamů a všemožných kampeliček se zapomenutými miliony a tak dále.

Ne vždy totiž krásný, nabízený obal, odpovídá odsouzeníhodnému obsahu… V každém případě je nutné, aby tato vláda schopná všeho skončila.

Poslední šance, jak ji před koncem volebního období tlakem vyprovodit, bude v sobotu 23. března 2024 na Václavském náměstí. Měli bychom se tam sejít tentokrát opravdu všichni, kteří jsme s touto vládou nespokojeni, a věnovat tak jeden den naší zemi, tedy sobě. A pokud se tam nevejdeme? Druhá v řadě může být Letná, a po té už vlády končí… Historická zkušenost.

A proč bychom na tom Václavském náměstí měli být? Je to jednoduché. Z pudu sebezáchovy. “Jeden nic nezmůže”, řekl si milion lidí… O tom to je…

Škrtněme jim ty jejich komedie v hospodách a u vládních mikrofonů a přijeďme jim my, z těch venkovských hospod, předvést na Václavské náměstí jiný kus - občané sobě aneb ládo, končíš…

