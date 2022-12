Šimek (KDU-ČSL): Věřím, že je to dobrý start k posunutí podpory sportu

reklama

Dobré dopoledne i ode mě.

Já jsem strašně rád, že po roce se konečně tento zákon dostává sem do Poslanecké sněmovny, do třetího čtení. Mám z toho obrovskou radost, že to není zákon, který by se šil horkou jehlou a kde skutečně celá skupina tvůrců při přípravě toho zákona nejenom, že diskutovala se sportovním prostředí, a tak jak i Karel Haas zde zmiňoval, většina připomínek, které sportovní prostředí dalo, tak byla do tohoto zákona implementovány.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 11% Nerudová 69% Pavel 20% hlasovalo: 10895 lidí

Stejně, tak si myslím, že tento zákon je klasickou a dobrou ukázkou toho, že tvůrci diskutovali se všemi zástupci politických stran zastoupených ve sněmovně, a všichni mohli vložit své připomínky a musíme si říci, že v podstatě všechny byly implementovány do tohoto zákona. Proto mě trochu mrzí tady kritika toho, že některé z politické strany tento zákon nepodpoří, protože v podstatě se na jeho tvorbě podílely a teď nechtějí podpořit to, co mohly ovlivnit a tu promarněnou příležitost, pokud tady zmiňujeme, tak bohužel promarnili ti, kteří mohli do toho mluvit a této příležitosti nevyužili.

Za sebe jsem rád, že tento zákon vznikl. Věřím, že je to dobrý start k tomu, aby se posunula podpora sportu, protože si myslím, že je velmi důležité, aby nejenom profesionální sport, ale i amatérský sport ve všech městech a obcích byl v budoucnu podporován, a to nejenom legislativně, ale i finančně. A věřím, že i v dalších letech se najdou další a další prostředky k tomu, aby mířilo víc financí do podpory sportu.

Ještě jednou moc děkuji Karlovi Haasovi, takovému našemu šéfovi, který nás vedl přípravou tohoto zákona.

A za náš klub KDU-ČSL musím říci, že tento zákon podpoříme.

Mgr. Bc. David Šimek , MBA KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šimek (KDU-ČSL): Oběd ve škole je mnohdy pro některé děti jediným teplým jídlem denně Šimek (KDU-ČSL): Školní oběd je pro děti důležitou společenskou událostí Šimek (KDU-ČSL): Novela zákona o podpoře sportu prošla druhým čtením Šimek (KDU-ČSL): Stát by měl navýšit rozpočet na sport mládeže o 60 milionů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama