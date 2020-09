Šípová (Piráti): Chudoba je drahá aneb zase ty exekuce

reklama

S exekucemi mám poměrně dost zkušeností. A to z obou stran. Jak se zastupováním strany věřitelů, tak strany dlužníků. Nic není nikdy černobílé a je jasné, že problematika novely exekučního řádu vyvolává mnoho diskusí. Věřitelé chtějí co nejdříve zpět své peníze, pokud možno s úroky, dlužníci chtějí šanci na důstojný život a možnost vymanit se z dluhových pastí, které postihují nejen je samotné, ale i jejich děti, které za nic nemohou. A pak tu máme třetí strany. Kdo to je, asi tušíte. Jsou to zaprvé advokáti, kteří zastupují věřitele a za svou práci pochopitelně chtějí co možná nejvíc peněz, a pak exekutoři, kteří jsou oprávněni vám téměř doslova do peněženky hrábnout, zbavit vás nemovitostí a všeho, co má nějakou hodnotu. I ti chtějí za svou práci logicky odměnu.

V současné době to funguje tak, že si exekutora vybírá věřitel. Pokud jste velká firma a evidujete více dluhů, jste pro ně velmi zajímavým klientem. Takový exekutor se vám snaží vyjít vstříc například tím, že po vás jako věřiteli nebude chtít zálohu na exekuční náklady. Množství dluhů tak věřitelům umožňuje vyjednávat ohledně způsobu vymáhání. A tady vzniká velký problém. Krom jiného dochází k nespravedlnosti směrem k věřitelům, kteří vymáhají třeba jen jeden dluh. Ti jednak musí zaplatit zálohu na exekuční výdaje, a i tak jsou jaksi na druhé koleji z hlediska zájmu exekutora, který musí více tančit kolem větších ryb. To vnímám jako nespravedlnost. Není pak divu, že se poctivé malé firmy rozčilují, že své pohledávky nemohou vymoct.

Teď trochu osobní zkušenosti k dalšímu problému… Když jsem pracovala v mezinárodní advokátní kanceláři, měli jsme jednoho významného klienta, finanční instituci, která poskytovala leasing na vybavení pro podnikatele. Mou prací tedy bylo zastupovat věřitele. Díky tomu, jsem měla možnost poznat příběhy mnoha fyzických osob, dlužníků, většinou drobných autodopravců. A nevěřili byste, jak občas stačí málo, blbá náhoda, trocha smůly a už nezvládáte úvěr splácet. Třeba si zlomíte nohu, přijdete o zakázky a hned druhý měsíc nemáte na splátky. A už se to sype. Jako drobný podnikatel totiž nikdy nemáte takovou vyjednávací možnost, kdybyste si mohli sjednat výhodnější úvěrové podmínky. V kombinaci s tím, že si drobný podnikatel většinou neplatil advokáta, tak se občas lidé upisovali do smluv, které obsahovaly rozhodčí doložky. Ty jsou sice nyní neplatné, ale někteří exekutoři je na popud advokátů stále směle vymáhají, i když by měli exekuci zastavit…

Jak tedy navrátit systému rovnováhu a spravedlnost? Novela exekučního řádu, na jejíž tvorbě se podílí i pirátští poslanci zavádí tzv. teritorialitu exekutorů. Jde o princip, kdy exekucí nebude pověřen exekutor podle libovůle věřitele, ale podle bydliště dlužníka. Dlužník s bydlištěm třeba na Kladně tedy nebude muset zjišťovat stav svého exekučního řízení třeba někde v Přerově, ale na mnohem bližším úřadě. Sníží se náklady všem, zamezí se duplicitě některých úkonů, které exekutoři provádějí, systému se administrativně odlehčí a dlužníci budou mít větší přehled o vymáhání svých dluhů.

Jsem velkou zastánkyní této novely exekučního řádu, která navíc obsahuje další rozumné změny jako je například tzv. chráněný účet, díky kterému dlužníci budou mít jeden účet, na který bude možné poslat nezabavitelné minimum bez hrozby, že poslední peníze na živobytí nezabaví exekutor. Chráněný účet opět dostane lidi v exekuci do bankovního systému.

Bohužel tato novela exekučního řádu se ne a ne dostat na pořad jednání poslanecké sněmovny. Čím déle projednání a přijetí případné novely potrvá, tím déle potrvá i neuspokojivý stav, který dnes vládne. Poslanci, zejména poslanci za ANO, projednání odložili s výmluvou, že chtějí uspořádat seminář s účastí slovenských odborníků, kde se chtějí dozvědět, jak princip teritoriality funguje na Slovensku. Seminář se uskutečnil minulý týden, nicméně s chabou účastí. Poslanci Kohoutek a Válková za ANO, tj. ti, kteří projednání novely tímto seminářem podmínili, se nedostavili. Opravdu mě rozčiluje, když se na jednu stranu něco tvrdí a skutečnost je pak jiná. Problematiku dluhových pastí je třeba řešit teď. Čím později, tím hůře pro nás všechny.

