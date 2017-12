Skalický (TOP 09): Před 20 lety jsem snil o letišti

Za podpory města a armády vznikla v 90. letech společnost EBA, provozující civilní část pardubického letiště, a v jejím čele stál celých 12 let dr. Jiří Skalický (TOP 09), který se významně podílel na jejím rozvoji a přípravě projektu nyní dokončované odbavovací haly.

Pardubické letiště patří mezi páteřní letiště ČR se smíšeným armádním a civilním provozem a podtrhuje význam Pardubic jako důležité dopravní křižovatky. Významnou výhodou našeho letiště je právě jeho podpora ze strany Armády ČR a ministerstva obrany, díky které má letiště kvalitní zázemí a jeho provoz je ekonomicky racionální.

Do historie společnosti EBA, která letiště provozuje, se významně zapsali také politici TOP 09 Jiří Skalický a Libor Slezák, kteří stáli nebo stojí dlouhá léta v čele statutárních orgánů společnosti a od začátku rozvoj letiště podporovali.

Libor Slezák se zasazoval o rozvoj letiště již z pozice primátora a nyní zde působí jako předseda dozorčí rady. Jiří Skalický byl členem statutárních orgánů téměř 15 let z toho v klíčové pozici předsedy představenstva EBA 12 let, v letech 2002-2014. „V těchto letech byl položen základ dnešní civilní části letiště. Byla vybudována infrastruktura letiště, včetně palivového hospodářství, světlotechniky, rozšíření stojenky, atp. Byl připraven projekt terminálu Jana Kašpara a provedeny všechny kroky k zahájení výstavby,“ shrnuje Jiří Skalický.

Nejúspěšnějším obdobím společnosti EBA byl rok 2013. Tehdy prošlo letištěm 185 tisíc cestujících a společnost vydělala téměř 30 milionů korun. Tento vzestup byl způsoben čistě ruskou klientelou, což pochopitelně nebyla dlouhodobě udržitelná strategie. Letiště na sebe ale velmi pozitivně upozornilo a získalo důvěru a finance pro rozvoj - především tedy stavbu nového terminálu, vyžadovaného dalšími, západními leteckými společnostmi. „Dnešní orientace letiště na východní i západní, případně jižní destinace a vhodná kombinace osobní a nákladní přepravy se jeví jako perspektivní a dlouhodobě udržitelné, bez závislosti na jednom partnerovi,“ vysvětluje předseda dozorčí rady EBA Libor Slezák.

Stavba nového terminálu za 256 mil Kč pomalu končí a zhotovitel ji po částech předává investorovi. „Naplňují se naše vize z poloviny 90 let minulého století, kdy myšlenka civilního letiště vznikla. Nutno podotknout, že bez podpory ministerstva obrany a města Pardubice, které hrálo vždy klíčovou roli při rozvoji letiště, by společnost EBA ani nevznikla,“ hodnotí Jiří Skalický.

S dostavbou terminálu se otevře zcela nová kapitola letecké přepravy v kraji. "Díky modernímu terminálu můžeme navázat nová strategická partnerství a nabídnout dobrou infrastrukturu investorům. Ročně navíc terminálem projdou desítky až stovky tisíc turistů - to je obrovská příležitost i pro samotné Pardubice a okolí. Nabídněme zde turistům kvalitní servis a vyžití před jejich cestou do případné konečné destinace. Bohatě se nám to vrátí," doplňuje Michal Sláma, působící jako předseda Komise pro strategii Pardubic a regionální předseda TOP 09.

Dnešek je vyústěním téměř 20 let úsilí mnoha politiků a odborníků mezi kterými hráli hlavní roli vizionáři z TOP 09. Pardubice tak i díky nim patří mezi moderní města.

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. TOP 09



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Krásné Vánoce a šťastný nový rok z Pardubického kraje Pardubice: Město a kraj řešily letiště i autobusový terminál Skalický (TOP 09): Co se za poslední 4 roky podařilo pro Pardubický kraj Pardubické letiště se osvědčilo jako záloha pro Prahu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV