Sklenák (ČSSD): Pane kolego Jurečko, vy se ale vlamujete do otevřených dveří

Pane kolego Jurečko, prostřednictvím předsedajícího, vy se ale vlamujete do otevřených dveří. Já nevím, jestli spolu vzájemně komunikujete na klubu, poslankyně a poslanci, ale členkou vašeho klubu je jistá paní poslankyně Golasowská a ta je členka komise pro spravedlivé důchody. My se velmi pravidelně scházíme a probíráme různé návrhy a mimo jiné i ty, o kterých mluvíte, a velmi detailně a velmi pečlivě a poctivě hledáme cesty tak, aby i ty ženy, které vychovaly děti, byly dodatečně bonifikovány, ale musí to být legislativně schůdné a musí to být také technicky schůdné. Musíte brát v úvahu, jaká data má k dispozici třeba Česká správa sociálního zabezpečení, jak to technicky lze provést a tak dále. A to my tam všechno hodiny a hodiny diskutujeme. A právě proto si myslím, že to je ta cesta. Ne, že vy sem dáte nějaký návrh, a teď ještě říkáte: použijte to, prosím, jako nosič a na to můžeme všechny ty návrhy nějak navěsit. Já si myslím, že naopak lepší je ta cesta, když to řešíme na orgánu, jako je ta zmíněná komise. A až tam dojdeme shody a všechno vydiskutujeme, tak to předložit do Parlamentu. A jinak skutečně nemá cenu vést tady právní disputaci nad vaším návrhem, ale odkážu vás na stanovisko vlády, kde na několika stranách všechny ty legislativní výhrady máte sesumarizované a myslím si, že velmi pregnantně.

