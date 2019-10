Skopeček (ODS): Jsme pro zrušení zákona o prodejní době v obchodech o svátcích

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Disciplinovaně jsem čekal na standardní vystoupení, byť si myslím, že celá řada mých předřečníků využila faktickou poznámku k tomu, aby řekla alternativní názor a alternativní projev k tomuto tématu.

Já za klub ODS musím říct, že my samozřejmě podpoříme senátní verzi zákona, která navrhuje zákon zrušit jako celek. Byli jsme od samého začátku proti tomuto hloupému návrhu, který podle mého názoru nemá jakýkoliv smysl a v realitě přináší chaos. Byť jsem člověk, který se o státních svátcích věnuje raději jiným činnostem než nakupování, tak jsem poslední svátek, kdy byla regulována otevírací doba, navštívil jedno pražské obchodní centrum. Realita v tom obchodním centru byla taková, že prodejny, které měly nad ten povolený rámec, byly uzavřeny, všechny ostatní malé obchůdky, kavárny, restaurace byly otevřeny. Musela tam být bezpečnostní služba, musel tam být úklid, museli tam být i zaměstnanci malých obchodů. Jediné, koho se to dotklo, byli prodejny s velkou plochou. Jaký to má smysl takto segregovat, takto dělit malé prodejny od velkých? Vždyť to nemá hlavu, ani patu. Stejně dominantní, drtivá část těch zaměstnanců obchodního centra tam i v ten den, kdy mělo být zavřeno, samozřejmě byla. Jediné, co to způsobilo, je, že zmatení lidé, kteří si přišli nakoupit, neměli šanci si nakoupit ve velkých prodejnách, ale mohli si nakupovat pouze v malých. Takže občas je dobré se snést z Poslanecké sněmovny do reality života, jít se do těch obchodů o státních svátcích podívat a možná byste poté o tom zákonu hlasovali úplně jinak. Ale to je konkrétní zkušenost z posledního státního svátku, kdy to bylo regulováno.

Důvod, proč my voláme po senátní verzi, má samozřejmě obecnější charakter. My si myslíme, že jsou prostě věci, do kterých státu nic není a do kterých nemá vrtat nos. A toto je přesně ta oblast, protože my tady regulujeme svobodné rozhodnutí majitele obchodu, který používá svůj vlastní majetek na své vlastní riziko, platí z něj daně a my mu omezujeme, aby tento svůj vlastní majetek využíval, aby podnikal, aby získal ekonomický zisk, ze kterého bude následně státu platit daně, které my tady všichni tak velmi rádi přerozdělujeme. Takže samozřejmě omezujeme svobodu volby toho podnikatele.

Omezujeme i svobodu volby spotřebitele. Já si myslím, že stát tu není od toho, aby určoval lidem, co mají ve státní svátek dělat. Pokud prostě lidé nemají jindy čas a státní svátek je pro ně den, kdy si chtějí nakoupit, tak opět stát jim nemá co mluvit do toho, jestli ve státní svátek mají jít do kostela, na procházku, nebo nakupovat. Mělo by to být prostě rozhodnutí jich samotných. Myslím si, že lidé jsou natolik chytří, natolik se mohou rozhodovat sami bez názoru politiků, bez názoru... (nesroz.), že si určitě zvolí správnou variantu toho, co budou o státní svátek dělat.

Často se tady mluví i o tom, že to je benefit pro zaměstnance, kteří musejí o státních svátcích pracovat. Kolegyně, kolegové, přece i ten zaměstnanec podepisuje svobodně pracovní smlouvu. Nikdo nad ním nedrží meč, že ji musí podepsat zrovna se zaměstnavatelem, který vyžaduje práci o víkendech nebo práci o státních svátcích. V dnešní době, kdy je rekordně nízká nezaměstnanost, kdy je velký počet volných pracovních míst, které zaměstnavatelé nabízejí, tak bezesporu zaměstnanec, který nechce pracovat o víkendech, najde uplatnění u jiného zaměstnavatele, který prostě práci o svátcích nevyžaduje.

Popřípadě už dneska díky té situaci na trhu práce musí samozřejmě zaměstnavatelé nabízet při práci o státních svátcích peníze navíc, odměny, které samozřejmě vylepšují případný čistý příjem toho zaměstnance.

Takže je to proti všem, je to proti podnikatelům, je to proti zaměstnancům, kteří uzavírají svobodně své smlouvy, je to i proti spotřebitelům. A hlavně, jak znovu říkám, nedává to žádný smysl, protože můžeme vidět o těch státních svátcích, že tam přijíždějí zmatení spotřebitelé, kteří si prostě chtějí nakoupit a jenom proto, že se nepodívali na to, že zrovna tento svátek je zavřeno a příští otevřeno, tak to dává (nesroz.)

Chtěl bych reagovat na kolegu Luzara a jeho vystoupení jenom bodově. Pan Luzar - a oni to komunisté dělají rádi - oni mluví za celé třídy, za celé společenské skupiny, on tu mluví za všechny zaměstnance. Pane kolego, já jsem zase mluvil se spoustou zaměstnanců, zejména mladšího věku, studentů, kteří jsou naštvaní za tuto regulaci, protože přesně tyto sváteční dny využívali k tomu, aby šli na brigádu, aby šli prodávat do tohoto obchodu a získali tak peníze navíc na brigádách. Těm jste vzal možnost, aby si přivydělali svou touhou regulovat život každého z nás.

Pak mě pobavila vaše zmínka o tom, ať se podíváme na západ, kde se rovněž nepracuje, nebo neprodává i o nedělích. Víte, pane kolego, proč to na tom západě tak je? Je to z církevních důvodů. Je to díky tomu, že tam prostě věřících je více, větší procento, než u nás, a že prostě věřící v neděli chodí do kostela a je to tam společenský úzus. Překvapuje mě od kolegy z řad Komunistické strany, že zrovna bojuje za praktikující katolíky a chce, aby měli větší možnost o nedělích chodit do kostela, respektive chce jim snížit tu možnost dělat něco jiného.

Netušil jsem, že komunistický poslanec bude bojovat za to, aby se praktikující katolíci ještě více věnovali namísto konzumu té otázce víry.

Poslední, čím chci reagovat na kolegu Luzara, je, že to všechno směřuje k většímu konzumu. No, to chápu, že vám ten konzum vadí. Za dob té centrálně řízené ekonomiky ty regály a ty prodejny byly prázdné, tam nebylo, co kupovat. Ale zaplať pánbůh, ta doba už je pryč.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



