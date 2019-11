Skopeček (ODS): Kritiku rozpočtu jako celku jsem již přednesl při prvním čtení

Dobrý podvečer. Budu se snažit být velmi krátký. V rámci druhého čtení se přihlásím ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému.

Je to pozměňovací návrh pod číslem 3904. Tam snižuji částku 400 mil. na výdaj na dotace na podporu exportu ve prospěch kapitoly 396 státní dluh, a to ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu. Myslím si, že dotace podnikatelským subjektům křiví tržní prostředí a omezují cenové signály. Cena je základní, nejdůležitější informací v ekonomice a vytváří se správně pouze na základě spontánního vývoje cen, které vznikají interakcí mezi obchodujícími stranami, a díky tomu dochází k efektivní alokaci vzácných zdrojů a společnost bohatne. Dávat dotace tržním subjektům je v rozporu s touto logikou, v rozporu s logikou ekonomiky založené na volném trhu. Podle mého názoru stát nemá z peněz daňových poplatníků dále výrazně finančně podporovat vybrané firmy na úkor všech ostatních ekonomických subjektů. Je to nespravedlivé. Nejprve někdo ty peníze musí vydělat a stát mu je sebere, a poté ještě navíc přerozdělí jiným podnikatelským subjektům a vytváří tak nefér konkurenci v tržním prostředí v ekonomice. Tak to je můj pozměňovací návrh pod číslem 1904 (správně 3904).

Druhým je pozměňovací návrh 3905. Tam navrhuji snížit částku ve výši 5,5 mld. Kč - konkrétně ve výdajové oblasti výdaje ústředního orgánu Ministerstva dopravy - kompenzace slev jízdného. Opět je to ve prospěch kapitoly 396 státní dluh, a to ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu. Vím, že to asi u slevy na jízdném bude evergreen a že to podá celá řada mých kolegů tady v Poslanecké sněmovně, nejenom z klubu občanských demokratů. Ale já jsem si nemohl pomoci. Opravdu si myslím, že stát by měl peníze daňových poplatníků případně přerozdělovat jenom za účelem toho, aby pomohl nějakým znevýhodněným skupinám, lidem, kteří se dostali ne svou vlastní vinou do nějaké sociálně tíživé situace a potřebují v rámci solidarity pomoc od ostatních poplatníků. Ale když se podíváme na princip fungování slev na jízdném, tak vidíme, že tam žádná taková logika není, že to nesměřuje k lidem, kteří to potřebují třeba z hlediska nízkých příjmů, nebo z toho, že jsou jakkoli jinak znevýhodněni. Naopak to směřuje komukoli, kdo splní třeba podmínky důchodce bez ohledu na to, v jaké je jinak příjmové nebo majetkové situaci. Stejně tak studentům, ať už z bohatých, nebo z chudých rodin, dotují ostatní daňoví poplatníci, kteří třeba vůbec hromadnou dopravu nevyužívají, tak jim dotují dopravu. Nemá to žádnou logiku. Je to opravdu utrácení peněz daňových poplatníků bez jakéhokoli sociálního aspektu, bez jakéhokoli testu majetkové nebo příjmové situace. A z tohoto hlediska je to plýtvání s penězi daňových poplatníků.

Další pozměňovací návrh je pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému a je pod číslem 3906. To je pozměňovací návrh, který se snaží vybraným kapitolám, a to Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu průmyslu a obchodu snížit některé typy provozních výdajů. V celkové výši za tyto čtyři kapitoly je to částka 1 282 189 260 Kč, které opět směřuji do kapitoly 396 státní dluh, a to ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu. Myslím si, že z různých teorií byrokracie je zřejmé, že jednotlivé státní instituce, ústřední orgány se snaží maximalizovat svůj rozpočet bez ohledu na to, jestli to společnosti přináší pozitivní, nebo negativní konsekvence.

Je to prostě princip, který platí pro všechny veřejné instituce a jejich vedení, že je zkrátka jejich motivem zvětšovat svůj úřad, zvětšovat svůj rozpočet, zvětšovat počet úředníků, zvětšovat počet té agendy a myslím si, že je potřeba jít proti tomuto trendu, a proto, jak jsem říkal, v těchto čtyřech kapitolách navrhuji snížení provozních výdajů v konkrétních položkách, které jsou v mém pozměňovacím návrhu uvedeny u každého o tři procenta, celkově to tedy dělá ještě jednou částku 1 282 189 260 korun.

Poslední pozměňovací návrh, který podávám samostatně mimo komplexní pozměňovací návrh ze strany klubu občanských demokratů, je pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému, a dostal přidělené číslo 3907. V rámci tohoto pozměňovacího návrhu snižuji výdajovou kapitolu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu o částku 400 mil. korun. Konkrétně jde o výdaj na dotace na strategické investiční akce a stejně jako v předchozích pozměňujících návrzích navrhuji tuto částku převést do výdajové kapitoly 396 státní dluh ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu. Ta argumentace, proč nepodporovat, to je snaha snížit částku, která je poskytována na investiční pobídky. A ta logika, proč neposkytovat investiční pobídky, je stejná jako v tom případě prvním, v podpoře exportu zkrátka investiční pobídky přispívají k nefér konkurenci, kdy nejprve ostatní daňoví poplatníci, případně firmy a podnikatelé musejí uspět na konkurenčním trhu, musejí vydělat peníze, musejí realizovat zisk, ze kterého platí státu daně, který pak tyto daně vydělané firmami přerozdělí firmám jiným, často firmám ziskovým, velkým korporacím, které podle mého názoru takovouto pomoc nepotřebují - a naopak to ještě více pokřivuje strukturu naší ekonomiky ve prospěch velkých mezinárodních korporací a jde to na úkor zejména malých a středních firem, které si sáhnou na jakékoli dotace či pobídky mnohem složitěji než je to právě u těchto velkých korporací. Tedy z tohoto důvodu, abychom snížili míru pokřivování tržního prostředí, abychom neomezovali důležité cenové signály v celé ekonomice, navrhuji snížit podporu investičním pobídkám právě o 400 mil.

To byly mé čtyři pozměňovací návrhy. Kritiku rozpočtu jako celku jsem již přednesl při prvním čtení a bezesporu se vrátím k této kritice i v rámci třetího čtení. Teď jsem představil své pozměňovacími návrhy a považuji to za dostačující.

Děkuji pěkně za pozornost.

