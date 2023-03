Skopeček (ODS): Neničme svobodu volby

reklama

Do EU jsme vstupovali jako do svobodného prostoru s volným pohybem osob, zboží, služeb a kapitálu. Dnes nám “eurosoudruzi” nařizují do deseti let vyměnit okna a zateplit fasády u starých domů. My jsme se v roce 1989 zbavili socialismu s centrálním plánováním. EU nám to zavádí zpět.

Jsem rád, že europoslanci ODS hlasovali proti. Musíme to zastavit na národní úrovni. Zateplování je jistě cesta k energetickým úsporám a k tomu, aby naše města vypadala lépe, ale nemůže to jít regulací, direktivně. Každý majitel si musí rozhodnout, zda na to má dostatek financí a kdy k takové investici přistoupí.

Neničme svobodu volby!

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



