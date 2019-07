Skopeček (ODS): Paní ministryně, už dneska jste šampionkou, co se týče výše daňového břemene

Hezké odpoledne, dámy a pánové.

Já jsem vystupoval poměrně obsáhle včera v odpoledních hodinách, čili se omezím jenom na to, co chci, aby nezapadlo po té včerejší debatě. Chtěl bych zopakovat dva dotazy paní ministryni a zároveň bych ji chtěl poprosit, aby na ty dotazy, kterých tady včera zazněla spousta, reagovala ještě v rozpravě, nikoliv v závěrečném slově, abychom na ni mohli reagovat.

Ty moje dotazy, které k ní mířily, byly dvojího rázu. Ptal jsem se, proč vlastně v důvodové zprávě využívá argument růstu reálných mezd a inflace proto, že je potřeba zvýšit spotřební daně. A tento argument oslyšela (? neoslyšela), nebo ho nerespektovala ve chvíli, kdy jsme navrhovali zvýšení základní slevy u poplatníka u daně z příjmu fyzických osob. Protože ta logika, jestliže používáte logiku zvyšujících se reálných příjmů a inflace, protože je potřeba zvýšit spotřební daně, tak by stejná logika měla platit i u zvýšení základní slevy. Protože když se nezvyšuje, tak vlastně roste reálné daňové břemeno poplatníků.

Pak jsem chtěl ještě od vlády vysvětlit - a vlastně i proto jsem navrhoval zamítnutí v prvním čtení - abyste nám vysvětlili, paní ministryně a pane ministře zdravotnictví, váš rozpor, kdy pán ministr říká, že to zvýšení spotřební daně povede k poklesu spotřeby alkoholu. Vy argumentujete, že to povede k nárůstu daňových příjmů v rozpočtu poměrný vysokých. Tak chci vysvětlit tento rozpor dvou členů stejné vlády. Podle mého názoru ta argumentace je dichotomní a není možné používat oba argumenty najednou.

No a pak poslední věc. Ještě jednou výzva kolegům i poslancům hnutí ANO, aby se nenechali zmást. Skutečně nejde o žádné zdravotní aspekty, které by chtěla tato vláda tímto řešit. Tím cílem je skutečně jenom naplnit dalšími příjmy státní rozpočet, aby Ministerstvo financí a celá vláda mohla více přerozdělovat. Ten argument je jednoduchý. Podívejte se do té důvodové zprávy, navýšení jakých příjmů z tohoto zákona vyplývá.

Když se podíváte, tak největší inkaso, největší nárůst příjmů, najdete u zdanění technických rezerv pojišťoven. Určitě se shodneme v tom, že když zdaníme technické rezervy pojišťoven, určitě se nesníží spotřeba alkoholu, ani cigaret v České republice. A jestliže ten zákon je především o příjmu ze zdanění těch technických rezerv, tak tu argumentovat dominantně zdravotními aspekty je prostě falešné, zavádějící a není to fér nejen vůči poslancům, ale i vůči veřejnosti. Že tím snižujete stabilitu finančního systému, tím dodatečným zdaněním rezerv, vůbec nemusím říkat.

Myslím si, že řada poslanců i hnutí ANO, koalice, kandidovala s tím, že nechce zvyšovat daně. Tento balíček daně dále zvyšuje. Znovu se zamyslete nad tím, jestli chcete plnit svůj předvolební slib, nebo nechcete. Můžu vás uklidnit. Už dneska jste šampioni, co se týče velikosti daňového břemene. Paní ministryně je šampionkou mezi ministry financí. Ještě nikomu se nepodařilo jako paní ministryni Schillerové uvalovat na české daňové poplatníky, ať už občany nebo firmy, vyšší daně, než uvaluje tato vláda nyní.

Čili, paní ministryně, už dneska jste šampionkou, co se týče výše daňového břemene a je zbytečné v této soutěži dál pokračovat. Stěží vás už někdo dohoní. Překonala jste jak pravicové, tak levicové vlády. Tu medaili už vám nikdo nevezme. Díky vám máme historicky nejvyšší daně, nezvyšujme je ještě dál.

