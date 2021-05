Skopeček (ODS): Podle mého názoru se ČNB snaží hasit vlastní požáry

reklama

Děkuji pěkně za slovo, už velmi krátce, k tomuto zákonu jsem vystupoval asi nejdelší čas než k jakémukoli jinému. Já ten zákon považuji za velmi špatný a považuji za špatnou jak jeho sněmovní verzi, tak jeho senátní verzi. Přestože senátoři alespoň o milimetr ten původní návrh zlepšili, ten zákon je špatný, škodlivý a nepotřebný pro Českou republiku a bylo by lépe, kdyby neplatila žádná verze toho zákona, ani senátní, ani sněmovní. Ten zákon chce dát České národní bance nástroje pro kvantitativní uvolňování. Já s tím dramaticky nesouhlasím, protože to není nic, co by Česká republika potřebovala a co by bylo dobré. Už dneska Česká národní banka má problémy udržet inflaci ve svém cílovém pásmu, ty předpovědi, jak se inflace bude vyvíjet dál, směřují spíše směrem nahoru. Obávám se, že podobnou cestu zažijí i další evropské ekonomiky, které rovněž kvantitativní uvolňování resp. jejich evropská centrální banka využívala.

Nemyslím si ani, že Česká národní banka potřebovala další nástroje pro regulaci hypotečního trhu. Podle mého názoru se snaží Česká národní banka tímto hasit své vlastní požáry, které extrémně uvolněnou měnovou politikou zadělala. Nemyslím si, že problém rostoucích cen bydlení je možné řešit měnově nebo finančními nástroji ze strany České národní banky. Ten hlavní problém je ve skutečnosti, že se v České republice málo staví. A dokud neupravíme stavební a územní regulaci, nevyřeší to Česká národní banka žádnou regulací hypoték.

Paní ministryně financí se na tuto normu těší proto, že umožní České národní bance snadněji skupovat státní dluhopisy a snižovat tak uměle cenu vládních dluhopisů. Tomu rozumím, zvlášť ve chvíli, kdy paní ministryně není schopná přijít s uvěřitelnou racionální konsolidací veřejných financí. Na tu neschopnost přijít s konsolidací veřejných financí reaguje už i finanční trh, který zvyšuje úroky našich desetiletých státních dluhopisů. Nicméně to je z důvodu toho, jak se vyvíjí naše schodky veřejných financí a jak vláda není schopná s tím cokoli udělat. Česká národní banka to určitě nepřetlačí resp. přetlačí to možná na omezeně krátkou dobu, ale ten problém strukturální nerovnováhy, rozvratu veřejných financí se vyjeví později, i když Česká národní banka bude nakupovat státní dluhopisy, co jí síly stačí.

Je to nebezpečný zákon, je špatně, pokud ho český Parlament schválí.

Děkuji za pozornost.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



