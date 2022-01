Skopeček (ODS): Potřebujeme výrazně liberalizovat stavební předpisy

reklama

Hezké poledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové.

Já se nechci pouštět do sporu mezi státní správou, samosprávou, mezi starosty a státními úředníky, jak ta debata tady dominovala. Já bych chtěl vrátit pozornost k tomu, co by skutečně mělo být smyslem nového stavebního zákona nebo změny té legislativy. A skutečně bych chtěl na všechny apelovat, ať konflikty a dichotomii mezi státní správou a samosprávou si odehráváme někdy jindy v rámci jiných bloků. Protože když se podíváme, co tímto zákonem musíme řešit, tak jsou to skutečně palčivé věci.

Už to tady zaznělo - podle Světové banky, já jsem se díval na poslední čísla, jsme 157. v žebříčku 186 zemí, co se týče složitosti povolování v souvislosti se stavbami. V rámci zemí OECD, nejvyspělejších zemí světa jsme dokonce poslední, 34. ze 34, což by nás podle mě mělo vést skutečně k nějakému racionálnímu jednání, racionální debatě, racionální přípravě a schvalování toho zákona. Je důležitý nejenom pro to, abychom se zlepšili v jakýchkoli žebříčcích, to asi není samoúčelné. Ale když se podíváte na data, jakým způsobe, rostou ceny nemovitostí v České republice, tak si všichni, myslím, musíme důležitost této normy připomínat a uvědomit.

Já jsem teď viděl, před chvílí vydala Evropská unie, Evropský statistický úřad srovnání cenového nárůstu nemovitostí. Tak když srovnáme třetí čtvrtletí roku 2021 s rokem 2010, tak v České republice ceny nemovitostí narostly o 100 %. To znamená, jsme jedna ze zemí, kde ten cenový vývoj je skutečně jeden z nejvyšších. Před námi už jsou pouze Rakousko, Litva, Maďarsko, Estonsko a Lucembursko. Jenom řeknu, že průměr Evropské unie co se týče nárůstu cen, srovnáme-li třetí kvartál roku 2021 a rok 2010 je 40 %. Průměr 40 % v rámci EU, my stoprocentní nárůst za toto období.

Takže myslím, že pokud chceme dělat něco s cenami nemovitostí, jak nových domů, bytů, tak ale se to samozřejmě přelévá i do cen nájmů, tak skutečně musíme a jediný lék já vidím ve zvýšení nabídky nového bydlení a to skutečně neuděláme tehdy, nebo nepodaří se to v této zemi tehdy, když budeme mít tak složité stavební řízení.

Myslím si, že i nejenom proto, abychom, i když to je nejdůležitější cíl, zvýšili dostupnost bydlení, tak si připomeňme, že i stavebnictví jako důležitý sektor ekonomiky, který není samozřejmě tak velký, jako třeba sektor služeb, nebo sektor průmyslu, ale přece jenom se podílí na hrubé přidané hodnotě v České republice šesti procenty, zaměstnává spoustu pracovní síly, tak i proto, aby tento sektor ekonomiky dobře šlapal a přispíval k celkovému dobrému ekonomickému vývoji České republiky, tak i jemu jako takovému bezesporu zjednodušení stavební legislativy pomůže.

Nemluvím o tom, že samozřejmě potřebujeme v České republice dovybudovat důležitou infrastrukturu, ať už se bavíme o vysokorychlostních železnicích a dálnicích a podobně, což bezesporu přidá tomu růstu ekonomiky jednak co se týče samotných staveb, zakázek, ale i co se týče zjednodušení dopravy. A konec konců, když už jsem zmiňoval ceny nemovitostí, tak i tento zákon může pomoci tomu, s čím bojujeme a o čem se bavíme, a sice o vysoké inflaci, a pomůže zchladit přehřátý trh s nemovitostmi, ze kterého má Česká národní banka velké obavy. A když se podíváte na její zprávy o finanční stabilitě, tak právě vývoj cen nemovitostí, který má dopad i na to, jakým způsobem se vyvíjí objem poskytovaných hypoték, což má svoji logiku, že čím více se zdražuje nemovitost, tím více lidé potřebují vyšší objemy hypoték.

Čím více komerční banky na hypotékách půjčují, tím samozřejmě roste riziko předluženosti anebo úvěru v selhání. Takže ve smyslu jak finanční stability, tak zkrocení té inflace je potřeba, aby se nám podařilo zvýšit nabídku nemovitostí, abychom rozproudili v České republice výstavbu. Protože jak říkám, netýká se to jen toho, co je určitě nejdůležitější, tedy aby se zvýšila dostupnost bydlení pro konkrétní lidi, pro konkrétní rodiny, ale abychom i v tom finančním světě nepřispívali k tomu nafukování bublin a k růstu finančních nerovnováh a finančních rizik.

Takže já bych velmi poprosil, aby to bylo smyslem našeho snažení tady v Poslanecké sněmovně při projednávání toho zákona, aby se to skutečně nezvrhlo pouze v bitvu starostů a zástupců státní správy, ale abychom měli všichni na paměti, že potřebujeme výrazně dramaticky liberalizovat stavební předpisy v České republice z toho titulu, abychom si dokázali my, naše děti v budoucnu pořídit vlastnické bydlení. Aby to prostě nebylo pro hrstku vyvolených.

Děkuji za pozornost.

