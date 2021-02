Skopeček (ODS): Považuju za neuvěřitelné naložit podnikům další administrativu

reklama

Děkuju pěkně za slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych se chtěl skutečně vážně zeptat prostřednictvím vás, pane předsedající, paní kolegyně Gajdůškové i paní ministryně, zda skutečně považují za vhodné v době, kdy se bavíme, zda nezavřeme celou ekonomiku - já doufám, že to nikoho nenapadne - ale když ty úvahy tady existují, jestli skutečně považují za vhodný okamžik přijít s pozměňovacími návrhy, které přinášejí našim podnikatelům další administrativní zátěž. Aniž bych se bavil o meritu věci, jestli je to smysluplné, nebo nesmysluplné, tak bych opravdu chtěl vážně slyšet od těchto dam, zda považují současnou chvíli, kdy některé podniky jsou skutečně na pokraji sil, zda to je ten nejvhodnější okamžik, jak jim přidat do tak přebujelého administrativního prostředí novou byrokratickou administrativní zátěž.

Já to prostě považuju za neuvěřitelné, že má vůbec někdo v tuto dobu drzost podnikatelům a našim firmám, kteří skutečně bojují o přežití, tady diktovat ze strany Poslanecké sněmovny další administrativní zátěž. Už se vůbec nebavím o tom, jaký to má smysl. Proč by firmy musely hlásit volná pracovní místa ve chvíli, kdy jsou to třeba specialisté? Hledají právníky, IT specialisty. Skutečně si myslíte, že tito lidé shánějí práci na úřadu práce? Fakt si to myslíte? Tak jste opravdu víc mimo realitu, než jsem si doposud myslel.

Dámy a pánové, nechci se bavit o té samotné izolačce, jakkoli ji taky považuju za plošné opatření, které by mělo být spíše zacíleno na nízkopříjmové skupiny obyvatel, pro které skutečně může být opakovaná karanténa problémem. Ale o tom se bavit nechci. Chci se opravdu těchto dvou dam zeptat, jestli je ta nejvhodnější doba, abychom házeli další klacky pod nohy našim firmám a podnikatelům, kteří potřebují právě v těchto dnech a týdnech pomoci.

Děkuji za pozornost.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



