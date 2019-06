Skopeček (ODS): To je naprosto nefér podnikatelské prostředí

Děkuju pěkně. Chci navázat na kolegu Munzara a podpořit ho v tom jeho návrhu na zrušení celého zákona. Já to považuji za správný krok. Investiční pobídky stejně jako dotace a EET je další křivení podnikatelského prostředí a vytváření prostoru pro nefér konkurenci. Investiční pobídky se staly v České republice penězovodem od malých a středních podniků, které na ně nedosáhnou a musejí platit daně, tak se staly penězovodem pro ty nejbohatší světové korporace, které mají často větší obrat než je státní rozpočet České republiky, a přesto dostávají na úkor malých a středních podnikatelů finanční i jinou podporu.

Investiční pobídky komplikují našim podnikatelům život, vysávají už tak nedostatek pracovní síly. Jak má v uvozovkách náš malý a střední podnikatel konkurovat a získat zaměstnance, když tu máme obří velkou korporaci, která na jeho zaměstnání ještě dostane z jeho peněz dotaci. To je naprosto nefér podnikatelské prostředí, které bude vést k tomu a vede k tomu, že se tu konverzuje struktura české ekonomiky, která je postavena na velkých korporacích. My často diskutujeme o tom, jaký je problém odlivu dividend z české ekonomiky do zahraničí v řádu stovek miliard korun. Pokud chceme tento problém alespoň začít řešit, tak musíme podporovat i naše malé a střední podnikatele, aby se z nich jednou staly ty bohaté korporace, které budou podnikat na světových trzích a z nich budou získávat dividendy pro českou ekonomiku.

Takže nepodporujme pokřivenost naší ekonomiky. Snažme se změnit strukturu české ekonomiky tak, aby se páteří naší ekonomiky stali malí a drobní podnikatelé, ze kterých se jednou stanou možná i ty bohaté velké korporace, a nepomáhejme zahraničním bohatým korporacím na úkor našich podnikatelů.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



