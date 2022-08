Šlachta (Přísaha): ANO má další STOKU

reklama

Další korupční kauza. Jenom tentokrát to není v Brně, ale v Praze. Pavel Dovhomilja, obviněný v kauze Dozimetr, začal zpívat a celkem podrobně se věnoval i Babišově pravé ruce. Jaroslavovi Faltýnkovi.

Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 1% Nelíbí 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11035 lidí

Dovhomilja se s Faltýnkem potkával opakovaně, dokonce i u něj doma. Probírali spolu zakázky dopravního podniku. Kdo za čím stojí, kdo je koho člověk. Už jenom tahle věc je naprosto šílená. Babišova pravá ruka se potká s lokálním šíbřem a řeší s ním cinknuté zakázky. A pak samozřejmě nejde na policii. Ne ne. Evidentně mu hezky jede na ruku a ohromně si rozumí ve společném zájmu urvat co to dá.

To ale není všechno. Podle Dovhomilji se Faltýnek potkával i se samotným šéfem jejich mafiánské skupiny, Michalem Redlem. Faltýnek a Redl se spolu domluvili, jak si rozporcují Prahu a její zakázky. Co připadne lidem od Faltýnka a co lidem od Redla. Samozřejmě tak, aby byli oba spokojeni a aby si co nejvíc namastili kapsy.

Tak si to shrňme. Je v tom STAN, TOPka a ANO. Všichni hezky spolu namočeni až po krk. Všichni do jednoho prolezlí korupcí, všichni do jednoho si porcovali Prahu a všichni do jednoho naprosto bezostyšně rozkrádali co to jen šlo. Tohle není Eldorádo. Tohle je Česká republika. A bude taková do té doby, dokud je už konečně nepošleme do prdele.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



