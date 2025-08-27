Šlachta (Přísaha): Jak vám máme věřit?

27.08.2025 10:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na prohlášení Petra Fialy, že vláda kontrolu korespondence nepřipustí

Foto: Interview ČT24
Popisek: Robert Šlachta

ODSka se mě bojí a raději mě zablokovali na svém Facebooku. Ale to nevadí. Napíšu vám to sem. Stejně se to k vám dostane. Jak vám máme věřit, že nechcete přijmout bruselské šmírování našich soukromých zpráv? Jak vám to máme věřit, když jste porušili sliby, které jste před volbami dali svým voličům.

Slibovali jste nezvyšovat daně.
Zvýšili jste je.

Slibovali jste reformu Green Dealu.
Nic se nestalo.

Slibovali jste nezdražovat lidem život.
Zavedli jste ETS2, což jsou jenom další daně z Bruselu.

Pokud to myslíte vážně a odmítáte Chat Control, kterým by Brusel viděl do všech našich soukromých konverzací, podepište naši petici. Vyzývám k tomu celou ODS a všechny vládní strany! Ukažte, že to myslíte vážně. Jinak jsou to jenom další kecy.

Fiala

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
