Šlachta (Přísaha): O polovinu vyšší ceny potravin než v západní Evropě

Nechceme už přihlížet vysokým cenám potravin. Jsou dokonce o polovinu vyšší než v západní Evropě. A proto jsme dnes podali podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Vedlo nás k tomu hned několik věcí. Sedmnácti procentní inflace! Inflace, se kterou naše vláda nic nedělá. Jenom ceny u potravin se mezi prosincem a lednem zvedly o neuvěřitelných šest procent. To je nejvíc z celé Evropské unie. Naši občané už jezdí do Rakouska nejen za kvalitnějšími potravinami, ale i za levnějšími! To je ve srovnání s kupní sílou Česka a Rakouska úplně špatně.

Dalším důvodem je neschopnost vlády s vysokými cenami cokoliv udělat. Ministr zemědělství Nekula svolal kulatý stůl a výsledek byl klasicky úplně k ničemu. Distributoři potravin, řetězce a výrobci se s ministrem ani mezi sebou na ničem neshodli. Jenom se jeden na druhého vymlouvají. Jediným výsledkem byla Nekulova žádost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby se podíval na ceny cukru. Na to jsme jako Přísaha upozorňovali už v listopadu, kdy cena cukru stoupla o 100 %. A Nekula a celá vláda to ignorovali.

Určitě jste minulý týden zaznamenali výrok vládního poradce Křečka. V televizi říkal, ať občané jezdí nakupovat do Polska. Že to možná ty řetězce donutí zlevnit. To ukazuje absolutní neschopnost vlády! Ne jenom, že nemají žádný plán. Navíc se chtějí přiživit na polské vládě, která na rozdíl od té naší zavedla nulovou daň na základní potraviny.

A co dělají ostatní vlády? Včetně Polska se do boje s cenami potravin pustila i Francie, která jejich cenu zastropovala. A Německo snížilo daň na základní potraviny na sedm procent. Všechny vlády v okolí pomáhají svým občanům. Ale ta naše nás posílá nakupovat do zahraničí.

A teď trochu čísel. Společnost REWE Group, do které patří Billa a Penny, měla za minulý rok tržbu 73 miliard korun. A skupina Schwarz, kam patří Lidl a Kaufland, dokonce 136 miliard korun! To ukazuje, kam peníze z drahých potravin jdou.

Jak říká naše Karolína Kubisková, situace v naší zemi je naprosto šílená. A jako maminka čtyř dětí moc dobře ví, jak to s cenami potravin je. V posledních deseti měsících ceny potravin v okolních státech klesají, ale u nás pořád rostou. Rostou ceny ovoce, ceny zeleniny a taky všech základních potravin. Máslo za 63 korun, salátovka za 40 korun nebo kilo paprik za 140 korun.

A dodává ještě několik čísel, které aktuální situaci dokonale popisují. Vajíčka za uplynulý rok zdražila o osmdesát procent, mouka zdražila o více než padesát procent, vepřové maso a pečivo o více jak třetinu.

Jaký to má dopad, víte všichni moc dobře. Sami vidíte, jak vysoké ceny potravin zasahují do vašich rodinných rozpočtů.

I kvůli tomu se počet rodin pobírajících příspěvek na bydlení zvýšil o šedesát procent! Na 230 tisíc rodin! A to i přes to, že většina domácností šetří na energiích.

Čtvrtina domácností je v ohrožení, protože nezvládají zaplatit všechny své potřebné výdaje nebo mají rezervu jen na dva měsíce.

Vláda selhala snad všude. Nezvládla opravit systém žádostí o příspěvky. Stále je to zdlouhavý a náročný proces. Ceny energií zastropovala vysoko a pozdě. Mimořádnou daň nastavila až na letošní rok. Takže obrovské zisky, které měly firmy jenom díky krizi, jdou do kapes těch nejbohatších. Ministr zemědělství dvakrát zvedl varovný prst a přišel si stěžovat na cukr. To je málo!

Proto jsme se rozhodli podat podnět na prošetření hned několika věcí.

Očekáváme, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude chránit hospodářskou soutěž. Za Přísahu jsme přesvědčeni, že se to teď neděje.

Chceme, aby úřad prošetřil, zda mezi dodavateli existuje kartelová dohoda. Konkrétně se jedná o tři suroviny. Margarín, cukr a pivo.

Jsme přesvědčeni, že kartelová dohoda existuje i mezi supermarkety. A proto podáváme podnět na řetězce Lidl, Kaufland, Tesco, Albert, Billa a Penny. Všichni mezi sebou mají velmi stabilně rozdělený trh a jejich poměry se ani v této turbulentní době nemění. Takže existuje podezření, že prodejci záměrně nesnižují své náklady a vytváří tím tlak na konkurenci. A nakonec to vždy zaplatí naši lidé.

Za Přísahu se těmto tématům věnujeme dlouho. Už v roce 2021 jsme přišli s konkrétní návrhem. Chtěli jsme snížení DPH na základní potraviny na pět procent. A teď pokračujeme a děláme konkrétní kroky k tomu, aby se ceny potravin snížili.

Věřím, že nám všem jde o to stejné, o pomoc občanům. Nedovolit, aby se nůžky mezi těmi, kteří chudnou a bohatými, otevřeli ještě víc.

Budu vás pravidelně informovat, jak se celá situace vyvíjí.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



