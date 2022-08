Šmarda (ČSSD): Stále není pozdě udělat správnou věc

reklama

U podniků s vysokou energetickou spotřebou může způsobit kolaps nebo přesuny výroby do jiných zemí. Velmi rychle zdražují i základní potraviny, což zvyšuje sociální napětí a ohrožuje stabilitu života řady domácností. Jen od začátku letošního roku se v naší zemi zdvojnásobil počet domácností ohrožených chudobou.

To není doba, kdy by politici měli lpět na ideologických předsudcích. Rozhodně to není doba, kterou by měli zneužívat k laciným kampaním. Je to kritická chvíle pro většinu obyvatel naší země. A v takové chvíli by měli politici využít důvěry lidí a nalézt a představit řešení, které pomůže lidem a podnikům krizi překonat.

Vláda bohužel odmítá využít zákonem předvídanou možnost regulovat růst cen. Inflaci se snaží neúčinně brzdit pouze mzdovou a platovou restrikcí. Podlehla ideologickému předpokladu, že z krize se dá „prohladovět“. Zcela se vzdala svého vlivu na ceny elektrické energie nebo potravin. Odmítá využít zákona o cenách, cenových stropů i daňových nástrojů. V podstatě jediným protiinflačním opatřením bylo symbolické snížení spotřební daně z pohonných hmot. Efekt tohoto kroku byl však krátkodobý a mizivý.

Bezradnost vlády je v dnešní situaci pro Českou republiku velmi nebezpečná. O to větší odpovědnost však leží i na stranách sněmovní opozice. Ty by za normální situace měly přicházet s promyšlenými a funkčními návrhy řešení. Měly by vyvolávat tlak na vládu, vnucovat jí konstruktivní návrhy výměnou za politickou stabilitu a toleranci. Měly by požadovat pomoc pro ohrožené skupiny, závazky podpory pro slábnoucí výrobní sektor, valorizaci důchodů a stabilizaci veřejného zdravotnictví. Měly by vládu stavět před volbu mezi aktivní a užitečnou politikou a drtivým opozičním tlakem.

Místo toho se sněmovní opozice plně věnuje prezidentské volební kampani, pouťovému vyvolávání hesel a pohodlnému zahálení. Na sněmovní boj za zájmy lidí bohužel zcela rezignovala. Jakoby čekala na katastrofu a odmítla udělat cokoli pro její odvrácení.

Sociální demokracie je dnes slabá a často vysmívaná. Po řadě chyb a selhání vypadla z poslanecké sněmovny. Lidé sociální demokracii vyprášili kožich a právem ji potrestali. Proto chybí levice ve sněmovně, proto v české politice dnes chybí silný hlas, který by se ozval na obranu lidí, kterým v nadcházející zimě hrozí brutální nedostatek a chudoba. Sociální demokraté přesto nepřestali pracovat.

Již v březnu jsme připravili návrhy opatření, která mohou zmírnit a zpomalit zdražování energií i potravin. Připravili jsme promyšlené a ve světě ověřené návrhy zásahů a regulací, které pomohou lidem i firmám přežít těžké období. Neházíme nikomu klacky pod nohy. Nechceme nikoho lacině kritizovat, ani populisticky mlátit klackem drahoty po hlavě. Chceme být užiteční a prospěšní. Naše návrhy jsme shrnuli do materiálu, který se jmenuje Záchranný kruh proti chudobě. Vláda ho má k dispozici. Občané i politici se s ním mohou seznámit. Možná není dokonalý. Určitě je možné ho vylepšit, změnit nebo doplnit. Ale hlavně je potřeba začít skutečně něco dělat. Vládní i opoziční politici už hodně času promrhali. Ale stále není pozdě udělat správnou věc.

Michal Šmarda ČSSD



