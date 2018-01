Oceňuji férový přístup Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera a Mirka Topolánka, kteří bez vytáček splnili to, co říkali před volbami a podpořili do druhého kola Jiřího Drahoše.

Na vlně téhle sympatické změny politické kultury by to mohlo vyjít.

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



