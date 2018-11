Sobotka (ODS): Některé věci ve vitrínách byly v mé praxi běžnou součástí medicíny

Na slavnostní vernisáž, jejíž součástí byla i komentovaná přehlídka historických a současných zdravotnických uniforem v režii Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci, v pondělí odpoledne do foyer zavítali také hosté ze zdravotnických zařízení, nemocnic, lázní a hospicové péče, ale i zdravotnické záchranné služby či horské služby.

„Unikátní výstava ke sto letům zdravotnictví nejen v Libereckém kraji je připomenutím, kam se zdravotnictví za posledních sto let posunulo. Myslím, že nám nikomu neuškodí, když si připomeneme, jak vypadalo před několika málo desítkami let, protože řada z nás si takové zdravotnictví pamatuje,“ uvedl při zahájení hejtman Martin Půta. Náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka glosoval, že je také pamětník, protože ve zdravotnictví působí rovných padesát let. „Některé přístroje a některé věci, které jsou vystaveny ve vitrínách, byly při mé praxi běžnou součástí medicíny,“ poznamenal náměstek.

Výstavu připravil odbor zdravotnictví ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci. „Jsem velmi rád, že jsem se mohl na této výstavě podílet a stát se součástí realizačního týmu, což byla bezvadná i zábavná práce i proto, že před rokem jsem obor zdravotnictví znal výhradně z pozice pacienta,“ zhodnotil historik a kurátor muzea Lubor Lacina s tím, že pohled do historie zdravotnictví je velmi zajímavý. Pro Severočeské muzeum je Výstava 100 let v bílém plášti součástí seriálu věnovanému k roku 1918, ke stému výročí republiky. Přestože má muzeum v současné době zavřené expozice, tak se podílí jako autor či spolupořadatel na řadě akcích.

Ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje si mohou zájemci výstavu prohlédnout do 30. listopadu, a to vždy od pondělí do čtvrtka v době od 8 do 17 hodin a v pátek do 16 hodin.

autor: PV