Španěl (SPD): Rodina a její efektivní podpora musí být absolutní státní prioritou

Dámy a pánové,

jsem rád, že konečně došla debata na rodinu, na důchody a tak dále. Já osobně jsem čekal, že zde bude přihlášeno více diskutujících. Možná se ptáte, proč jdu ještě po své kolegyni Šafránkové. Je to tím, že je to opravdu téma, které mě bytostně zajímá, a proto si také dovolím k tomu říct něco svého, i když také jen obecně.

Naše hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že rodina a její efektivní podpora musí být absolutní státní prioritou. Toto závažné téma si již dávno zasloužilo rozsáhlou debatu napříč politickými stranami stejně jako třeba důchodová reforma. Situace mnohých dnešních mladých rodin je z pohledu vývoje společnosti a budoucí demografické křivky doslova kritická. Mladí oddalují sňatky, bojí se založit rodinu a mít děti, mnohdy se rozcházejí po prvních problémech, které přijdou. V první řadě nedosáhnou na hypotéky a tím pádem ani na bydlení. Pokud se má situace mladých zlepšit, je třeba, aby stát přistoupil k několika základním krokům. Za prvé je třeba poskytovat levné nebo dokonce i bezúročné půjčky všem, kteří se rozhodnou založit rodinu. Za druhé je třeba začít stavět startovací byty pro mladé rodiny s dětmi formou státních dotací přímo obcím, které by se o tuto výstavbu postaraly. Dále také podpora družstevní výstavby je kvalitním řešením. V návaznosti na startovací byty je potřeba stavět nízkonákladové jednotky pro seniory. Tím by se časem uvolnily byty, které obzvlášť osamělí starší lidé už stejně nejsou schopni financovat jinak než tím, že si odříkají vše ostatní včetně jídla. Stejně jsou na tom i matky samoživitelky. Těch by ale díky dobré politice státu mohlo časem podstatně ubývat. Slevy na daních jsou další správný krok, protože sleva se vždy týká jen těch, co poctivě pracují. Daň z převodu nemovitostí musí být zrušena. Naopak zavedení poplatku za vklad do katastru nemovitostí dva tisíce korun bylo naprosto zbytečné, brutální, protirodinné opatření. My musíme do budoucnosti našich dětí, a tím vlastně i do našeho stáří investovat. Rozdávat můžeme, ale musíme na to prostě mít prostředky a to zajistí jenom funkční společnost.

Šlo by takto debatovat mnohem déle, ale nechci zdržovat. Za naše hnutí mohu slíbit, že budeme prosazovat a podporovat jednak opatření, která jsem zde uvedl, ale i každý další zákon, který podpoří mladé rodiny s dětmi.

Děkuji za pozornost.

Lubomír Španěl SPD



