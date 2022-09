Špičák (ANO): Předsednictví EU se koná bez jakékoli naší účasti

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové,

ke zdravotnictví už bylo leccos tedy řečeno, tak já budu poměrně stručný. Nemohu nezačít ekonomikou, ta je vždycky na prvním místě. Takže základní parametry jsou takové, že do rezortu směřuje 420 miliard, ale je téměř 20procentní inflace. Není vyřešeno energetické zásobování.

Pan ministr se s tím natolik personifikoval, že prohlásil, že pokud se nevyřeší zásobování fakultních nemocnic, odstoupí. Já musím říct, že v podstatě tady se jedná o systémový problém a že to rozhodně nemůže řešit sám ministr, už vůbec ne proto, že samozřejmě není odborník, není ani ekonom, ani energetik a je to v podstatě věcí systému a nejsou to pouze fakultní nemocnice.

Věc, o které se nemluví a která s financováním souvisí, je, že zatím tedy se nepohnuly odbory a dostatečně silně nepožadují zvýšení platů zdravotníků, ale k tomu určitě dojde. Jinými slovy dá se očekávat, že rezort bude potřebovat dalších nějakých 60, 70 miliard, aby tedy přežil, jinak v příštím roce zkolabuje a koalice už by měla přemýšlet o tom, kdy tedy v podstatě uspořádá nějaké řešení tohoto problému, to znamená v podstatě novelizace zákona o rozpočtu.

Pokud mám hodnotit působení rezortu zdravotnictví, podívám se na programové prohlášení a hodnocení je pak velmi snadné. Stačí jít pouze bod po bodu a já když jdu bod po bodu toho programového prohlášení, tak nechápu, jak takový materiál může ještě vůbec existovat, protože je absolutně mimo mísu. Takže začnu covidem, o kterém tam je líbivá fráze, že se s ním musíme naučit žít, což se tedy nepochybně stalo. Ten rezort, vláda, vlastně my všichni máme obrovské štěstí v tom, že ta omikronová krize se chová neobyčejně mírně, neobyčejně přívětivě. V současné době - byla doba, kdy byla úmrtnost 200 lidí denně, dneska je úmrtnost 10 lidí a skutečně přísně s covidem. Jsou to lidé, jejichž průměrný věk je 80 let. Takže to je veliké štěstí toho rezortu. Nicméně chybí jakákoli strategie. Já se nedivím, že chybí strategie, pokud má být tedy v podstatě povinná osoba za covidovou problematiku naprostý amatér, tedy pirát. Kdybych já byl v rezortu odpovědný za rezort, rozhodně bych přizval do řízení této problematiky takové osoby jako prof. Konvalinku nebo prof. Pačesa. Je pravda, že vznikl jakýsi virtuální, musím to nazvat virtuální, národní institut pro řešení pandemie. Je to soubor asi čtyř pracovních skupin, o kterých neexistuje jediný zápis, takže vy vůbec nemůžete zjistit, čím oni se tedy zabývají a zda se vůbec něčím zabývají. Takže to je covidová problematika a my se můžeme jenom modlit, aby tedy snad předpovídaně(?) další případná epidemie, další exploze, která nepochybně přijde, byla podobně mírná nebo ještě mírnější. Takže jediný krok, o kterém jsem už tedy mluvil, který by věc systémově dopředu řešil - zmínil se o tom i ministr - je revitalizace Státního zdravotního ústavu, ale to se prostě neděje, protože ministr se nechal zbavit v podstatě financí, tak na to ani nemá prostředky.

Takže jděme dál, co stojí v tom programovém prohlášení. Zdravotní pojišťovny - posílíme konkurenci, posílíme víceleté financování, budeme pokračovat v implementaci DRG. Nestalo se vůbec nic. Kvalita, dostupnost - to je naprostý základ toho, abychom to zdravotnictví mohli posuzovat, protože pak jsme ho také schopni nějakým způsobem řídit. Neděje se vůbec nic. Reporting, benchmarking, vyhodnocování výsledků, sjednocení stížnostní agendy - nic se neděje. Za ministra Vojtěcha existovala komise pro kvalitu, která se pravidelně scházela. Dnes taková aktivita tedy neexistuje. Já bych začal tím, že bych oslovil odborné společnosti, aby každá odborná společnost ustanovila jednoduché parametry kvality, které by bylo možné sledovat.

Dále vzdělávání, zjednodušení motivace pro návrat vědců ze zahraničí. Nestalo se vůbec nic. Postgraduální vzdělávání je nesmyslně složité, každý školenec má lockbook, kde jsou stovky údajů, které pochopitelně nikdo není schopen vyhodnotit a vypisují se naprosto tedy automaticky a pasivně.

Prevence, zdravá výživa. Při násobném zvýšení cen komodit se jedná samozřejmě o naprostou iluzi. Je tam taková směšná věta: Podpoříme domácí produkci potravin. To je skutečně věta, která je tedy úplně mimo mísu.

Dále tedy prevence, screening. Tak prevence, screening tady byl vždycky široce založen. Jedná se zejména o nádorový screening, nicméně požívali jsme v rámci Evropy podstatně větší prestiže, než se děje nyní. Já musím říct, že problematice se ANO velice věnovalo a sám předseda se tomu velice věnoval a je tady celá řada oblastí v oblasti onkologie, které se tedy systematicky nerozvíjí. Řekl bych, že na prvním místě je to tedy výzkum. Ale my zapomínáme na to, že vlastně základním úkolem zdravotnictví, rezortu zdravotnictví, je vlastně zdravotní stav obyvatel a ten je setrvale velice problematický. Já bych řekl, že součet obezity, kuřáctví, máme 35 % kuřáků, a alkoholismu je možná největší v Evropě a je to hlavní důvod podle mého názoru, proč tady byla tak vysoká úmrtnost na ty první vlny covidu. Takže to samozřejmě změnit je běh na velice dlouhou trať, velice systematický. Samozřejmě přesahuje jakékoli jednotlivé volební období, ale i to je oblast, ve které současné vedení rezortu vůbec nekoná. Ten rezort, vedení rezortu je podle mého názoru personálně vyprázdněné, neexistuje zástupce, neexistuje náměstek, se kterým by bylo lze se bavit o výzkumu, neexistuje v podstatě náměstek pro léčprev (léčebnou prevenci?), neexistuje komunikace s velkými nemocnicemi, systematická komunikace s velkými nemocnicemi.

Jinak poslední bod, o kterém bych se chtěl zmínit, je předsednictví Evropské unie a tam bych chtěl dokumentovat své velké zklamání, protože v podstatě současná garnitura se opakovaně vyjadřovala ke své vstřícnosti, jak ona je vstřícná a my naopak, jak jsme byli nevstřícní. Opak je pravdou. To se koná bez naší jakékoli účasti. V Brně proběhl jakýsi onkologický kongres, samozřejmě pan ministr se pochválil, že byl tedy úspěšný. Co je naprostou absurditou, neexistuje dostupný program a my nemáme naprosto žádnou představu o tom, jaké konkrétní kroky vlastně rezort v tom předsednictví Evropské unie bude konat. Já to považuji za mimořádně promarněnou šanci. Pokud bych měl dát rezortu nějakou známku, tak známka 4, to znamená dostatečně, byla eufemistická a já bych ani tuto známku rezortu udělit nemohl.

Děkuji za pozornost.

