Holec: Fialu odhalil jeho vlastní ministr

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 95% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2094 lidí na serveru Gazetisto konstatoval, že Fialu usvědčil ze lži jeho vlastní ministr. Konkrétně lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Teď ale ve ‚Strachovce‘ trumfli i sami sebe, když na sebe začali bonzovat. Naposled ministr životního prostředí Petr Hladík národu sdělil, že vláda nezruší ani neodloží emisní povolenky pro domácnosti, jak tvrdí Fiala. Hladík je bratr lidovec a možná se lekl pekla,“ napsal Petr Holec s tím, že emisní povolenky jsou peklem, neboť notně zatíží rozpočty českých domácností. A jako by to nestačilo, povolenky prý vláda ještě schválila skoro tajně a tvrdí lidem, že se jich to nedotkne.

Jedinou správnou variantou pro Česko by podle Holce bylo systému emisních povolenek se zcela vyhnout a vzdorovat mu. Nezavádět příslušná pravidla. I pokuta z nedodržování těchto pravidel je z Holcova pohledu výhodnější, než akceptovat emisní povolenky pro domácnosti. A příští vláda by pak podle Holce mohla ušetřit na tom, že do Bruselu zcela přestane posílat peníze.

