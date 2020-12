Staněk (ČSSD): Tak už jsme opravdu Superb definitivně vzdali?

reklama

V posledních měsících, na okraji zájmu, se Jaroslav Povšík, odborový předák automobilky Škoda Auto, opakovaně ostře vymezoval proti koncernu Volkswagen, především proti plánům Škodovky přesunout výrobu Škody Superbu z našich Kvasin do Devínské Nové Vsi na Slovensku. Za Superbem má podle něj jít i výroba Passatu, sjíždějícího od 70.let z tovární linky v saském Emdenu. Už se o tom dva roky mluví a bere se to za hotovou věc. Což tento týden bohužel potvrdila série nekritických rozhovorů v českých médiích s novým šéfem Škodovky, Thomasem Schäferem.

Spekulací, co je za předáním Superbu na Slovensko, je mnoho

Říká se, že jde o „běžnou marketingovou strategii“ – firma přeskládá značky ve výrobním portfoliu tak, aby více vyhovovaly aktuální poptávce. V překladu to znamená, že kupci v různých zemích mají různě hluboko do kapsy a čím více jdeme na východ, tím hlouběji. Levnější modely (Superb je přes svou kvalitu stále jen lepší střední třída) se proto přesunují i výrobně více na východ a začnou se „očesávat“ o výbavu, aby byly levnější. Tomu napovídají i rozhovory s šéfem Automobilky Škoda Auto, Thomasem Schäferem v tomto týdnu, v nichž mluvil bohorovně o navracení do třídy cenově dostupnějších vozů a o nutnosti napravit chybu, že se dosud Škodovka koncentrovala jen na Evropu.



Co už neřekl, je, že za tím může být i tvrdá vnitrofiremní konkurence. Kvalita v Čechách vyráběných vozů je možná až moc vysoká a nepříjemně konkuruje prémiovým značkám jako je Volkswagen či Audi. Tím klesá prodej dražších značek v samotném Německu a to se zase odráží na poklesu platů německých dělníků. Když by se proto českým značkám trochu podřízla větev, aby byly méně dobré, méně odolné, méně vitální, tak… by se staly taky méně drahé a namísto požírání se navzájem uvnitř firmy by se na trhu rvaly s cizími, stejně „méně drahými“ značkami, jako jsou Dacia či Fiat. A německé mzdy by utěšeně vzrostly, což by zas kvitovaly německé odbory.

Nebo je snad za tím zjištění, že česká „montovna“ už není tak levnou montovnou jako bývala? Přesun výroby by pak byl taktickým krokem jak ušetřit stamiliony na platech dělníků a techniků. Někde se přece musí vzít peníze na pokuty za emise, pokrýt náklady aféry Dieselgate, uhlíkovou stopu, environmentální náklady… ano, i to je možné. Dokonce se najdou tací, kteří tvrdí, že za vším je osobní nenávist jednoho z manažerů koncernu VW. Divné, ale možné.



Možná je důvodem všechno dohromady a možná by se našly další důvody, které jsou seřazeny v nějaké té tajné „zprávě X“, ležící v trezoru firmy ve Wolfsburgu, o které nám pan Schäfer samozřejmě nic neřekne. Osobně mi ale připadá, že je úplně jedno, který důvod je správný. Co je s podivem, že krom Jaroslava Povšíka a chlapů od výrobních linek to nechává politickou reprezentaci v Česku dlouhé měsíce chladnou. Proč asi? Takový významný technologický i byznysový sektor, bývalá perla českého lehkého průmyslu, a politici dělají, že je to vůbec nezajímá. Kvůli pekařské lince v Penamu se kdekterý politik i novináři mohou zbláznit, ale na mizící miliardy přesouvané s výrobou do zahraničí nikdo nereaguje.



No tak to odvezou, jako bych slyšel mínění lidu od vedlejšího stolu v hospodě. Stejně už to není embéčko ani felda, je to německej vůz s divnejma názvama, který zní jako jazykolam – prosím vás, co je českého na názvech jako Enyaq nebo Karoq…

O kousek víc evropští a o kousek méně čeští

Ale on to stále JE český vůz. A co víc – je to jeden z největších, nejcennějších a nejznámějších kousků „rodinného stříbra“, které nám tu zůstalo po výprodejích 90.let. Tehdy se zavíraly firmy ve velkém v Ostravě, Plzni, Praze… Nadobro zmizela LIAZ, na čas se ztratily Avie či Zetor... Problémy měla i Tatra a nebýt peněz skupiny Czechoslovak Group, možná by tu už nebyla ani ona. Mladoboleslavské a kvasinské škodovky nejenom přežily, ony expandovaly a ve spojení s německou precizností (a penězi) se vyšvihly mezi světovou vyšší střední třídu. Jestliže se proto jejich výrobní linky budou přesouvat za řeku Moravu na Slovensko, je to něco jako národní ztráta. Asi jako by někdo odvážel svatováclavské klenoty. To ale kupodivu i opozici nechává zcela chladnou.



Jistě, zůstanou tu laboratoře, vývojové středisko a linky zaplní jiné značky (už je skoro jisté, že půjde o elektrické SUV Enyaq). Lidi budou mít práci a vyráběné vozy nebudou žádná veteš. V tom má pravdu i premiér, Andrej Babiš, když v létě po poradě s Thomasem Schäferem prohlásil, že prý žádný ústup z kvality se konat nebude. Zní to ale spíš konejšivě než pravdivě. Už nebudeme moct říkat, že to MY vyrábíme auto, které získalo v roce 2009 prestižní titul Luxury Car of the Year v prestižním Top Gear Magazin. Že to je NAŠE stoletá tradice. Ono totiž nejde jen o zisk. Svou nemalou hodnotu má i tradice a kontinuita. Progresivisté to sice neuznávají, pro ně je nejlepší to, co nemá historii. A je jim jedno, jestli se to vyrábí tady nebo jinde v Evropě, protože ztratili vztah k rodné zemi. Ale kdo se někdy zasnil v pražském Technickém muzeu nebo v Kopřivnici nebo kdekoli jinde nad elegantními tvary starých vozů, ví, co tím myslím.



Ztráta výrobní linky bude nejenom oslabením našeho průmyslu. Bude ztrátou nemalého kusu historie. Naše děti si o tom budou číst jen v poznámce pod čarou v dějepise: „Ještě ve 20.století měla Česká republika několik světových značek automobilů…“ Budeme zas o kousíček víc evropští a o kousek méně čeští. Takže – opravdu se nenajde „nahoře“ nikdo, kdo by znovu obnovil jednání a podržel Kvasiny a její výrobu proti německým plánům (ať už je důvodem přesunu cokoli)?

Kde je veškerý vliv Robina Povšíka, syna odborového předáka Jaroslava Povšíka, který o tom dramaticky píše; kde je jeho proklamované přátelství se špičkami politiky? Proč se o to nezajímá ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora? Což opravdu nestojí za to se trochu zasnažit a pokusit se udržet výrobu Superbu v Čechách? Což to není pro nikoho ani předvolební téma?

(převzato z Profilu)

