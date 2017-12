Stanislav Křeček: Dvakrát vstoupit do stejné řeky nelze

Vážený pane Dobrovský, nemohu než opakovat to, co jsem Vám řekl když jsem spolu naposledy hovořili: je obecně známo, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, která teče naší krajinou, natož pak do řeky času. Poměřovat dnešní naší situaci událostmi, které se za zcela jiných podmínek odehrály před mnoha desítkami let je pouze cestou k naprostému neporozumění současným událostem i lidem, kteří zde a nyní musí žít. Přeji Vám dobrý rok 2016.

JUDr. Stanislav Křeček



