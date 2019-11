Stanjura (ODS): Další neuvěřitelný výrok ministryně Schillerové, prý čelí teroru ve sněmovně

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem se dočetl z veřejných zdrojů další neuvěřitelný výrok paní ministryně Schillerové, která řekla, že čelí teroru v Poslanecké sněmovně, a řekla, že třetí čtení projednáváme skoro 27 hodin.

Mně se ten počet hodin nezdál, takže jsem se podíval do stenozáznamu, tak pro paní ministryni, které evidentně jednoduché počty dělají problém, i když je ministryně financí, tak ve třetím čtení jsme sněmovní tisk číslo 509 projednávali v pátek 18. října 45 minut. (Z poslaneckých lavic se ozývá jiná varianta.) Mluvím o třetím čtení.

25. října začala tato mimořádná schůze. Věnovali jsme se tomu celý jednací den, pět hodin. Mimořádná schůze pokračovala minulý týden ve středu 30. října, věnovali jsme se tomu celý jednací den, dalších pět hodin. A v pátek se tomu Poslanecká sněmovna věnovala přibližně tři a půl hodiny. Když to sečtu, tak je to čtrnáct a čtvrt hodiny a dneska jste rozhodli, že debata může pokračovat maximálně hodinu. Takže patnáct a čtvrt hodiny a ne dvacet sedm. To na okraj.

Když se podíváte na návrh procedury, tak zjistíte, že v tom sněmovním tisku je skryta změna devíti zákonů. Já jsem i říkal v obecné rozpravě, že navržená procedura je logicky rozčleněna podle zákonů, které se mění - daň z nemovitých věcí, daň z příjmu, zákon o rezervách, spotřební daně, správní poplatky, stabilizace veřejných rozpočtů, daň z hazardních her, DPH, zákonné opatření Senátu u daně z nabytí nemovitosti a pozměňující návrh zákona o hazardních hrách. Takže deset, omlouvám se za nepřesnost, deset zákonů měníme.

Takže když tu dobu patnáct a čtvrt hodiny vydělíme počtem zákonů, kdyby se každý projednával zvlášť - je to legitimní to dát dohromady nebo zvlášť, to je jedno - tak nám vychází, že bychom každý zákon ve třetím čtení projednávali hodinu a půl. Což je doba, které by si nikdo nevšiml, kterou by nikdo nemohl uměle označit jako obstrukci, a která je na míle vzdálená tak silnému výrazu, jako je teror. Tak jenom, abychom si ujasnili fakta.

Včetně dnešní rozpravy ve třetím čtení tomu budeme věnovat patnáct a čtvrt hodiny a přitom měníme deset zákonů. Takhle budeme o nich hlasovat postupně, o změně deseti zákonů, v průměru jeden a půl hodiny na jeden zákon. A pan předseda Faltýnek říká - už toho bylo dost, už toho máme dost. Jeden a půl hodiny já Jaroslav Faltýnek považuji za dostatečnou dobu, aby se opozice k tomu vyjádřila. Na těch číslech je jasné, že to pravda není a že se té debaty vlastně bojíte a že účelově jste, opakovaně, abych to nazval v tom policejním žargonu, recidivisté opakovaně porušující zákon. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



