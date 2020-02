Stanjura (ODS): Kde chybí argumenty, tam je obava z debaty

reklama

Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

někdo je prostě dítě štěstěny a v tomto okamžiku je to paní ministryně Maláčová, že díky chaosu na resortu dopravy, o kterém budu za chvilku mluvit, se trošku zapomíná na chaos na MPSV.

To nejsou jenom její absurdní návrhy co se týče dávek na bydlení. To je také skandální návrh, skandální novela zákona o sociálních službách, to jsou také předražení IT zakázky na MPSV, a takhle bych mohl pokračovat, ale i na to bezesporu dojde. Je škoda, že o tom nebudeme hlasovat. My bychom ten návrh, který tady přednesl pan předseda Jurečka, bezesporu podpořili, protože zase jako zkušený politik vím, že až to přijde z vlády, tak budete mít koaliční shodu, poslanci logicky, dělá to každá koaliční vláda, podporují vládní návrh a tam už příliš prostoru na racionální debatu prostě nebude, zejména s vaší paní ministryní, která není proslulá ochotou ke kompromisu, to si myslím, že si můžeme takhle veřejně říci úplně všichni.

Ale zpátky k tomu, proč jsem se vlastně přihlásil. Já vím, že ten bod bude vetován, mně to pan předseda Faltýnek oznámil, já to plně respektuji, nicméně tím se ten problém nevyřeší.

Jako takové řekl bych cukrlátko nám bylo přislíbeno, že pan vytížený vicepremiér, ministr všeho, expert na všechno, přijde, řekne nám svůj pohled, možná vydrží, možná odjede, ale minimálně členové hospodářského výboru, členové podvýboru pro dopravu, kteří nejsou vybaveni přednostním právem, a je to naprostá většina těchto kolegyň a kolegů, kteří sedí v odborných orgánech Sněmovny, nebudou mít šanci do té debaty zasáhnout, tak to není úplně vyvážené a úplně férové. Ale já rozumím, kde chybí argumenty, tak pak je obava z té debaty. Tomu docela rozumím.

Já přesto navrhnu zařazení nového bodu, který by se jmenoval Situace v resortu dopravy. Budete se divit, tím motivem není tak mediálně propíraná zakázka na elektronické dálniční známky, řekl bych, že to je jen poslední kapka nebo třešnička na dortu, nebo jak to nazveme. Tím motivem nejsou ani podivná vystoupení bývalého ministra, toho skvělého manažera, kterého přivedl do funkce Andrej Babiš. Vzpomeňte si - my jsme říkali kdo to je, my jsme o něm nikdy neslyšeli. To je ten skvělý manažer, aby do devíti měsíců balil kufry s tím, že manažersky selhal, tak si sami odpovězte, jak to byl skvělý manažer.

Je fakt, že za devět měsíců měl tři ředitele ŘSD. To není špatný manažerský výkon, v uvozovkách. Tři za devět měsíců. To je tak asi jediné kromě fotek u hromad soli, co si z jeho působení na resortu dopravy pamatuji.

Nicméně bych chtěl říci, abychom nezapomněli na slova pana premiéra z interpelací, kdy byl přítomen pan premiér, kdy ho interpeloval můj předseda Petr Fiala a kdy pan premiér řekl /já to volně cituji, ale kdybyste trvali na přesném znění, tak to odcituji ze stenozáznamu/: Já to řídím, ne Havlíček, já jsem online s ředitelem ŘSD a také to SŽDC i ty České dráhy a teď stavím i ten Baťův kanál, já osobně.

Takže já z toho dovozuji docela logicky, že za tu situaci na Ministerstvu dopravy může především premiér a ne - já vím, že panu Havlíčkovi se líbí označení superministr, koho by to netěšilo, ale co se týče dopravy, já bych řekl, že je poloministr, já si myslím, že doprava nepotřebuje ministra na zkrácený úvazek, i když obecně zkrácené úvazky podporuji, ale celý ten chaos s tím, že bývalý ministr z hnutí ANO - abychom na to nezapomněli, protože teď už říká premiér Kremlík, Kremlík, počkejte, on vlastně u nás nikdy nebyl. Nebyl členem a už tam není. A ještě dva měsíce a pan premiér bezesporu řekne Kremlík, toho já neznám, nevím kdo to byl, aby byl ve výpovědní lhůtě, dva měsíce na překážkách. To by nám pan ministr, až bude mít své vystoupení, mohl říci, která chytrá hlava to vymyslela, že ministr je na překážkách. Chtěl bych vidět tu pracovní smlouvu, kdo ji podepsal s panem Kremlíkem. Prezident republiky? Premiér? Sám se sebou? Já fakt nevím.

A to jen dokresluje ty zmatky, které tam jsou. My jsme se rozhodli jako občanští demokraté a nabízíme to kolegům z ostatních sněmovních stran, že zítra zorganizujeme exkurzi poslanců na Ministerstvo dopravy, abychom zjistili, jestli se tam vůbec pracuje. Ono se tam svítí, když jdete kolem, ale nevíme, kdo tam svítí. A pokud se pracuje, jestli vůbec mají zadání ti zaměstnanci Ministerstva dopravy. Poslouchal jsem pozorně první veřejná vystoupení pana ministra Havlíčka a mám pocit, že vyhrál volby a po osmi letech kritiky z opozice konečně usedl na to vytoužené křeslo. On bude provádět audity všech nadlimitních a nejenom nadlimitních, i všech podlimitních zakázek, on vypíše výběrové řízení na všechny náměstky, úplně na všechny, on zkontroluje všech patnáct podřízených organizací Ministerstva dopravy a jak řekl, toto ministerstvo potřebuje hluboké strukturální změny. Hezký nástup opozičního politika, kdyby přišel z opozice.

Já bych čekal, když už to myslí vážně, kdyby přišel na ten mikrofon a řekl: Dámy a pánové, dělali jsme to úplně blbě. Celých šest let hnutí ANO ten resort fakt podcenilo. Všichni moji předchůdci zklamali a já teď přicházím dělat pořádek. Udělám audity, vyměním náměstky, zkontroluji těch patnáct firem. To vlastně nemusí, když je online řídí premiér, tím má o práci míň, tak možná ten zkrácený úvazek není úplně od věci, když mu odpadne řízení ŘSD, SŽDC, Českých drah a nevím koho ještě, a ten Baťův kanál staví premiér, nemusí to dělat, ještě ten Dunaj - Odra - Labe, aby udělal radost panu prezidentovi, tak zas nějaké milióny vyhodíme za nějaké nesmyslné studie, ale tak to prostě není.

Takže naší motivací není debatovat o jedné zpackané zakázce. Jen tak mimochodem, já jsem poslouchal pana ministra minulý týden v České televizi, kdy v té debatě vlastně řekl pod tlakem opozičních politiků: Ta zakázka proběhla podle zákonů, jsem si tím jistý. Dobře, pane vicepremiére, beru vás za slovo. Ale váš šéf, váš premiér, podává trestní oznámení. A to už mi hlava nebere. Premiér říká: To je nějaké divné, trestní oznámení, šup. A vicepremiér, ministr všeho, říká: Všechno proběhlo podle zákonů.

Já nevím, kde je pravda.

Ale kdybych měl brát v logice vyšší bere, tak má pravdu premiér a pan ministr se mýlí. Anebo má pravdu pan ministr, všechno proběhlo podle zákona a znám usnesení výboru pro bezpečnost a podobně, znám usnesení, veřejné výstupy komise, naší komise pro kontrolu BIS a ti všichni tvrdí, všechno bylo podle zákona. Tak pan premiér asi odvádí pozornost, třeba vnést do toho trochu chaosu. Můj kolega Jan Bauer v té samé televizní debatě zcela správně řekl, že už chybí jenom dva kroky, aby pan premiér podal trestní oznámení na pana Kremlíka a pan Kremlík na pana premiéra. Kruh se uzavře, chaos, nikdo se v tom nevyzná a pan premiér, co. Řeší to. Málem to na tom hackathlonu programoval, byl se podívat, pachatel na místě činu se šel podívat, jak ti, kteří to, co on spáchal, řeší.

Ale pojďme ke skutečným problémům Ministerstva dopravy. Mě to mrzí, protože si myslím, že rezort dopravy není typický rezort na politický souboj vláda versus opozice. To čtyřleté funkční období je příliš krátké na to, aby každá nová vláda změnila priority v dopravě. To bychom pak nepostavili nikdy nic a jsou jiné rezorty, jiné oblasti, kde se zcela logicky protínají různé politické názory pravice, levice, vlády a opozice. Rezort dopravy přece potřebuje jistou stabilitu aspoň v plánování staveb. Čísla za posledních šest let, v převážné většině to byly roky se solidním ekonomickým růstem, kdy rostly daňové příjmy státu a bohužel se snižoval podíl výdajů na dopravní infrastruktuře vzhledem k HDP nebo vzhledem k celkovým výdajům státního rozpočtu. To je první věc, kterou bychom měli debatovat.

Kdyby ten bod prošel a byl zařazen, tak máme připravena usnesení, která nejsou, možná budete překvapeni, nějak kritická, už vůbec ne osobní, ale směřují k tomu, co v tom rezortu dělat. Jedním z navržených usnesení by bylo, kdybychom tu šanci měli, jako že ji mít nebudeme, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu nebo vlády, aby do dopravní infrastruktury investovaly nejméně dvě a půl procenta HDP z výhledu na tři procenta HDP. Když to přepočítám a trošku zaokrouhlím, tak by to mělo být od 140 miliard postupně ke 180 miliardám ročně. A pak můžeme čekat opravdu výrazný skok v dokončených investicích do dopravní infrastruktury. Současně jsme chtěli vyzvat vládu, aby nemátla hlavy nám, ale i veřejnosti malováním dálnic, které mají vzniknout v roce 2050. Ono je to velmi jednoduché. V roce 2020 se dohadovat o dálnicích, které mají být za třicet let. Jedině, že by nový stavební zákon prodloužil přípravu stavby z 12 na 30 let. Pak by to mělo smysl a to doufám není cílem novely, kterou máme už na programu a už ji máme ve výborech. Takže jsme chtěli vyzvat, aby se vláda soustředila na dokončení těch dálnic, které jsou dávno nakreslené, které jsou rozestavěné, protože když je moc priorit, tak nejsou žádné priority. Za nás, za občanské demokraty říkám, že my vidíme v oblasti dopravní infrastruktury dvě klíčové priority. Druhé spojení moravských a českých krajů, jinými slovy D 35, a silniční okruh kolem Prahy, který vůbec nevnímáme jako věc Prahy či Prahy a středních Čech, ale potřebnou pro celou republiku a celou dopravní síť. To by měly být klíčové priority státu a i v tomto bodě jsme měli nachystané usnesení, aby tam stát napřel veškerou sílu a pozornost. Pokud budeme honit všechny dálnice, já tomu rozumím. Každý region má důležitou stavbu. I my, v Moravskoslezském kraji, a mohl bych to tady sypat jednu za druhou a pak by přišel pan kolega Birke z Hradce Králové, nebo Ivan Adamec a kolegové z Karlových Varů a takhle bychom mohli pokračovat. Ale když těch priorit je moc, tak vlastně není žádná priorita a když se podíváte na tu mapu, která podle mne pořád visí v kanceláři Ministerstva dopravy, já nevím, jestli tam někdy úřadujete, nebo ne, a podíváte se na ty rozestavěné dálnice, tak je to jak vysypaný čaj. Všechny jsme začali a vlastně žádná není hotová. A to je velký problém.

Chtěli jsme se také bavit obecně o zakázkách v rezortu dopravy. Mýtný systém, auditor mýtného systému, co se vypíše, to se vlastně zruší, nebo komplikuje. Takhle se podle nás nedá plánovat. Chtěli jsme se zeptat. Pan ministr jednal s polským kolegou, chvályhodné, kvůli D 11, ale já bych očekával, když už máte šanci mluvit s polským kolegou, že ztratíte čas taky debatou o vysokofrekvenční železnici a napojení např. z našeho kraje na Polsko. A takhle bych mohl pokračovat. To není podceňování schopností pana ministra. My jsme přesvědčeni, že v této chvíli to opravdu je práce na plný úvazek a že se k tomu nedá zvládnout MPO s těžkými úkoly, které má MPO před sebou. Myslím, že je dobře, že existuje politická shoda na výstavbě nových jaderných bloků, ale myslím si, že postupujeme mimořádně pomalu. A ta úspěšná realizace nezáleží ani tak na nás, jako na tom, jestli to dojednáme mimo hranice České republiky. Nejsme v tom zcela svobodní. Budeme potřebovat souhlas Evropské komise. Víme, jak dlouho to trvalo Maďarům, jak dlouho to trvalo Britům a podle informací, které mám k dispozici, možná se pletu, my jsme vlastně úplně na začátku toho procesu. A nebude to jednoduché. Máme silné odpůrce v Evropě. To je třeba si přiznat. Když říkám máme, tak to zase není oblast nebo problém, který by dělil Sněmovnu na vládu a opozici. Naštěstí. Myslím si, že pokud ne všechny, tak naprostá většina klubů tuto myšlenku podporuje. Takže nemusíme se my uvnitř přesvědčovat, že je to dobře. Na tom jsme se už shodli. Jenom s tím potřebujeme pohnout dopředu. A my si prostě neumíme představit, že tohle se dá zvládnout jedním člověkem. Přesto, že premiér to řídí on line. Já to beru jako nadsázku. Neberu to vážně, protože to určitě není ani kompetence premiéra, ani jeho denní agenda. To, že má zodpovědnost za své ministry, to je logické. To má každý premiér. Zodpovědnost za všechny členy vlády a je jedno, jak se ten premiér jmenuje či jmenoval a z které politické strany nebo hnutí byl. A je škoda, že tomu nechceme věnovat čas. Já přesto navrhnu, abychom to dneska projednali po bodu, který předkládalo do opozičního okénka hnutí STAN, to znamená před bodem, který bychom do opozičního okénka navrhli my, jako občanští demokraté. Pokud by to neprošlo, tak navrhuji, aby to bylo zítra odpoledne po pevně zařazených bodech. Samozřejmě, pokud to bude vetováno, tak jsme si vědomi toho, že se o tom hlasovat nebude. Nicméně mám pocit, že se zbytečně bráníte a v okamžiku, kdy nám zavetujete bod, tak nám nezbude nic jiného, než svolat schůzi a je to škoda. Mohli jsme si to odbýt dneska, dokud je to aktuální téma, abychom si řekli, jak v té dopravě dál, aby se ten rezort konečně vzpamatoval a nezapomeňte, prosím, na nabídku té společné exkurze. Proč říkám společné, protože myslím, že by to, zejména členy hospodářského výboru a členy podvýboru mohlo zajímat. Myslím, že by to mohlo zajímat i další. Pan předseda Faltýnek je také samozřejmě zván, kdyby se chtěl zúčastnit. Pojedeme tramvají, patnáctkou, a ten kousek pak z Dlouhé ulice dojdeme, takže nemusíme ani objednávat autobus. Nebudeme zatěžovat životní prostředí, abych uklidnil pana ministra životního prostředí a nebude to ani speciální linka, ale běžná linka, co jezdí jednou za deset minut. Protože jinak budeme pořád vidět bilboardy, které budou slibovat dálnice, dálnice, dálnice, pak se podíváme na realitu, na priority a uvidíme, že skutek utek. A jenom připomínám, že už třikrát Andrej Babiš jmenoval skvělého manažera do funkce ministra dopravy. Já jsem si dal tu práci a našel jsem si slova premiéra, když uváděl do funkce pana ministra Prachaře, pana ministra Ťoka a pana ministra Kremlíka. Jako přes kopírák. Teď přichází skvělý manažer, který to všechno vyřeší. Všichni odešli nedobrovolně, nebo skoro nedobrovolně. Kdybych chtěl být jízlivý, tak bych řekl s ostudou.

Ještě jednu věc bychom chtěli debatovat, ať už to bude dneska nebo na mimořádné schůzi. My jsme tady společně poslanci přijali před více než rokem poslaneckou novelu zákona číslo 416, zjednodušeně o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a té další. A zakotvili jsme, řekl bych, dokonce proti vůli úředníků ministerstev dva nové instituty; a to je fikce souhlasu a předběžná držba. Nemáme vyhodnocení, přestože tehdy bylo slibováno tehdejším ministrem, že do roka a do dne nám přinese statistiku, zda se ty instituty osvědčily, zda byly užity v praxi velkými investorskými organizacemi, jako je Správa železnic a ŘSD, abychom věděli, zda jsme to trefili nebo jsme střelili vedle.

Nemáme žádnou analýzu, zato máme další novelu zákona 416. Nevím, jestli vládní poslanci, ale my opoziční velmi často čerpáme z eKLEPu a velmi často čteme stanoviska Legislativní rady vlády. A když mluvil bývalý šéf Legislativní rady vlády a také koaliční poslanec, tak bych poprosil pana předsedu Chvojku, vaším prostřednictvím, pane předsedo, aby si přečetl stanovisko současné předsedkyně LRV k novele číslo 416. Ano, je mimořádně dlouhé, mimořádně kritické, (Nesrozumitelné.) si jenom představuji, co by tam bylo napsáno, kdyby to napsala opozice a ne vlastní ministři. A mimořádně nepříznivé. Přesto ten zákon je tady, nestudoval jsem hlasování na vládě, ale pravděpodobně je to koaličně dohodnuto. Je to paskvil a zase máme novou vějičku a zase nám budou někteří s vážnou tváří tvrdit: Změňme zákona a už to půjde.

A já myslím, že bychom my všichni, nejenom hospodářský výbor, ale speciálně hospodářský výbor by měl chtít, jestli se vůbec ta fikce souhlasu a předběžná držba použila? Na kolika stavbách? Zda to reálně pomohlo nebo jsme si tady jenom všichni zatleskali, že ten zákon přijalo asi 200 poslanců z 200. Už si to přesně nevzpomínám, ale myslím, že bylo skoro víc hlasů pro než přítomných. Nikdo nebyl proti. A my vlastně nevíme, jak to funguje. To jsou reálné problémy v oblasti dopravy, které bychom rádi debatovali.

Je to jenom prosba, nemusí padnout na úrodnou půdu. Pane ministře, zvažte vaše dnešní vystoupení. Myslím, že to není důstojné následující debaty, abyste nám řekl svůj pohled a kolegové nemohli reagovat. Zvažte to. Je to prosba. Myslím si, že... Hledejme spolu termín, kdy budeme mít dostatek času, kde se do té debaty mohou zapojit i poslanci, kteří se dopravě reálně věnují, nejenom ti, co mají přednostní práva.

Nemusíte mi věřit, ale my to fakt nevnímáme jako politický resort na rozdíl od financí, zdravotnictví, sociálních věcí. Tady bychom spíš měli hledat shodu než hledat rozpory a protichůdná stanoviska. A my takovou debatu, racionální, věcnou, která posune výstavbu dopravní infrastruktury, skutečně nabízíme. Pokud jsem tady dneska trošku použil ironii a možná jsem vás trošku špičkoval, tak je to spíš z toho rozčarování, že tento týden o tom problému prostě v Poslanecké sněmovně z rozhodnutí vládních stran debatovat nebudeme.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



