Stanjura (ODS): Ministr kultury nepoužívá čísla, ale dojmy

Za prvé chci ocenit, že s ministerskou funkcí jsme objevili a vrátil se starý dobrý Lubomír Zaorálek, který na nás řve z plných plic /mně to nevadí/ a pak říká "mluvme klidně, nekřičme na sebe". Ale mně to fakt nevadí, já mám radši tuhle jeho polohu a politickou vášnivou debatu než takové odevzdané ticho. To určitě ano.

Já asi k důchodovému systému úplně mluvit dneska nebudu, to by bylo na dlouho.

Ale já bych poprosil třeba pana ministra kultury, kdyby si vzal sešit B, to je vládní materiál, a našel si stranu 1. Nechci, abyste četl všechny strany, stačí stranu 1 a přečetl si základní makroekonomické indikátory, a porovnejte rok 2011 a rok 2020. Tak v tom roce 2011, kdy byl konec světa v České republice podle slov Lubomíra Zaorálka, HDP rostlo o plus 1,8 % a příští rok to má být plus 2,2. Uznávám rozdíl 0,4 %. Ale není to dramatický rozdíl. Jsou to čísla Ministerstva financí. A jen tak mimochodem, víte jak ovlivňují náklady v ekonomice např. ceny ropy, tak v roce 2011 stála ropa, jeden barel, 111 amerických dolarů, letos je to 64 a příští rok 60. Tak pokud chceme být přesní - a rozpočet je docela dobrá disciplína, že těch čísel je hodně a můžeme mluvit o číslech, ne jenom o dojmech. A pan ministr kultury, ono to vlastně souvisí s tou funkcí, nepoužívá čísla, ale dojmy, ale o to je vášnivější a možná pro někoho i přesvědčivější. Ráno jste zatleskali prezidentovi republiky, když řekl, že když zrušíme daňové výjimky, ušetříme 318 mld. Víte, že to je úplná blbost? Ale tleskali jste. Výborně, 318 mld. a 3 % HDP na důchody cca zaokrouhleně (Předsedající: Čas, pane předsedo!) je 180 mld. ročně! (Předsedající: Děkuji.) Takže ne minus 40, ale minus 220 mld. deficit, jen tak. Vláda to udělá.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Špatný rozpočet je pro tu zemi o něco lepší varianta, než žádný Okamura (SPD): To vaše zvyšování o 150 korun je nespravedlivé Skopeček (ODS): Nedělejte tady ze sebe jediné spravedlivé, že vám jde o lidi Ministryně Maláčová: Stát, který neplní své závazky vůči spojencům, je nedůvěryhodný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.