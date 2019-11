Stanjura (ODS): My jsme si k tomu řekli tolik, kolik jste nám dovolili si říct

Tak já bych chtěl jenom v krátkosti zareagovat na vystoupení paní ministryně Schillerové a nebudu vracet debatu k technickým rezervám. Nebudu. Opravdu ne. Chci ale uvést na pravou míru jeden fakt. Byli to poslanci ODS a mnozí komunální politici, jako zde přítomná Jana Černochová, nebo Roman Onderka, ať jmenuji z obou stran politického spektra komunální politiky, kteří navrhli a díky nám prosadili pravomoc pro obce bojovat s hazardem. Dávno před tím než Andrej Babiš přišel do politiky. Tak to říkejme celé! Česká politika nezačala příchodem Andreje Babiše. My jím nejsme tak fascinováni jako někteří jeho spolustraníci, a taky si pamatujeme. Takže byl to tlak zejména komunálních politiků, mnoha politiků z ODS. Jana Černochová prosadila návrh zákona a pak to taky aplikovala ve své městské části, je tam nulová tolerance, dávno před tím. To jenom na upřesnění, já bych o tom jinak nemluvil.

A pak paní ministryně, dovolte mi, já jako konzervativní politik nekomentuji uzavřená jednání. Na to jednání jsem byl pozván, já jsem se toho jednání účastnil. Kromě toho, co vy tady prezentujete část těch jednání, já to nebudu ani potvrzovat, ani vyvracet - a mohl bych citovat. Nejenom naše návrhy. Mohl bych citovat, co zaznělo od každého z účastníků toho jednání. Ale to se prostě nedělá. Já jsem říkal: Zkusme se dohodnout! Nejhorší, co se nám může stát, v uvozovkách, že se nedohodneme. Když jsem dostal zprávu, že se nedohodneme, tak jsem v klidu odpověděl: OK, beru na vědomí. To je přece normální postup. Ale není normální vytahovat části uzavřeného jednání a získat si s tím nějakou mediální výhodu. Já toho nevyužiju, nebudu postupovat stejně, nebudu postupovat stejně, nebudu citovat vás, mne, pana předsedu Faltýnka nebo pana předsedu Kalouska, u toho jednání jsme byli my čtyři. Vy jste zvolili formát, já jsem slušně na to jednání přišel. A přestože jsme se nedohodli, to se prostě v politice stává. Ale považuji za nekorektní z takového jednání tady říkat jenom část. Stačí informace: Měli jsme jednání, přišly nějaké návrhy, nedohodli jsme se. To je korektní. To taky odpovídá realitě. Nic víc k tomu dělat nebudu. A říkám, nebudu vracet debatu zpátky obsahově k daňovému balíčku. My jsme si k tomu řekli tolik, kolik jste nám dovolili si říct. (Potlesk z lavic ODS.)

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec

