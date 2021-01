Stanjura (ODS): Od vlády je opovážlivost takový návrh předkládat

reklama

Děkuji za slovo. Tak za náš poslanecký klub. My se ztotožňujeme s názorem Senátu. Myslím si, že přístup Senátu byl správný. Já jsem se podíval ještě jednou na výsledky hlasování, když jsme o tom hlasovali poprvé v Poslanecké sněmovně. Celá opozice byla proti, nebo se zdržela. To znamená, hlasy pro ty nepřiměřené tresty pro podnikatele přišly jenom ze tří politických stran - hnutí ANO, sociální demokracie a komunisté. Kdybych chtěl volit umírněný slovník, tak bych řekl, že od vlády je to opovážlivost takový návrh předkládat a hlasovat pro něj. Jinak bych zvolil mnohem přiléhavější slovo, ale vzhledem k prostředí, ve kterém se nacházím, ho nezvolím.

A teď zcela prakticky. Ten zákon přišel 7. prosince do Sněmovny a 9. prosince jsme ho projednali. A kdo si vzpomíná na tehdejší vystoupení ministra vnitra, tak měl pocit, že když to 10. prosince neschválí Senát, tak nastane naprostý chaos v České republice. A dnes máme 19. ledna a co se stalo bez tohoto zákona? No vůbec nic, vůbec nic. My ten zákon nepotřebujeme. Takže za náš klub můžu říct, že nebudeme hlasovat pro tento zákon a že souhlasíme s tím, co nám vzkázal Senát i s tím, co před chvílí řekl pan poslanec Dominik Feri.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



