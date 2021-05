Stanjura (ODS): Pro pacienty je důležité, aby měli dostupnou lékařskou péči v dojezdové vzdálenosti

reklama

Děkuji za slovo. Tak paní ministryně už tady není sama, přišel ministr kultury. To je určitě dobře. Já se vrátím k té debatě, která předcházela této mimořádné schůzi, kde jsme se pokusili ukázat absurditu double clicku.

Myslím, že pan předseda Válek to popsal naprosto přesně. Je v našem společném zájmu, aby fungovalo zdravotnictví. Do toho výčtu oprávněných, kteří mají ten zájem, bych přidal ty, na které se v těch debatách často zapomíná, a to jsme my - pacienti. A pro pacienty je hrozně důležité, aby měli dostupnost lékařské péče, aby to bylo v dojezdové vzdálenosti a podobně. K tomu vlastně má sloužit ta páteřní síť, protože nikdo nepochybuje, že špičková péče se nabízí našim pacientům v hlavním městě a dejme tomu v těch městech, kde jsou fakultní nemocnice, organizace přímo zřizované státem. A pokud chceme budovat páteřní síť a využít evropské peníze k tomu, abychom tam zlepšili kvalitu zdravotní péče, nad čímž je určitě shoda, tak nemůže rozhodovat rychlost přihlášení. To je úplně absurdní.

Dneska podle mě tu debatu povedeme v mírnějším a klidnějším duchu, ale jsem přesvědčen, že kdybychom tady nevystoupili a neukázali na tu absurditu, tak možná i ty další dvě výzvy proběhly ve stejném režimu jako ta první výzva. Po té výměně názorů jsem zaznamenal vystoupení paní ministryně, která říkala: Zdaleka není jisté, že nakonec bude rozhodovat ta rychlost přihlášení. To by byla dobrá zpráva. Opravdu by to byla dobrá zpráva.

Tak já mám dotaz k paní ministryni, kdy ta výzva, která proběhla, kdy bude vlastně vyhodnocena a zda se tam bude využívat ta rychlost přihlášení nebo ne. Jinak s tím, že to prověří NÚKIB, s tím problém samozřejmě nemám, ale řekněme si - a teď nechci nikoho hájit - bylo zakázáno použít robota? (Ozývají se slabě hlasy z pléna.) Bylo. Tak pokud to bylo zakázáno, pak je to jasné. Ale pokud to někdo použil, tak jenom proto, že byl tlačen těmi podmínkami. A paní ministryně se k tomu ještě nevyjádřila. Já ten dopis vaší podřízené považuji za skandální. Prostě psát šéfům nemocnic, lidem, kteří mají velké manažerské zkušenosti, a jejich týmům, aby si seřídili světový čas a trénovali dvojklik, mi přijde jako opravdu něco neuvěřitelného, opravdu jak z humoristické literatury. A nikdy mě nenapadlo, že to bude na oficiálním dokumentu, který odejde od ministerstva, které má na starosti celou agendu evropských fondů jako vážně míněná rada. Možná to bylo v dobrém, ale když to přečtete s odstupem a nejste zahlceni tím, že čtete ty formální podmínky toho programu, tak musíte podle mě přiznat, že to není normální a že to dehonestuje práci těch, kteří ty projekty připravovali.

A pokud je pravda,... (Odmlka.) Já nespěchám. Teprve jsme začali. Pokud je pravda, že mnoho projektů dostane plný počet bodů, tak se na mě, paní ministryně, nezlobte, tak je to špatně nachystané. Není možné, není možné, pokud to není nároková dotace, a to není nároková dotace, aby ten, kdo splnil podmínky, aby mnozí dostali sto procent hodnocení nebo sto bodů ze sta a podobně. Pokud to takhle bylo nachystáno, tak je chybně. A musíme v tom případě přistoupit k podrobnějšímu hodnocení těchto, těchto parametrů. Samozřejmě může se ukázat, že na první pohled dva, tři, čtyři, pět projektů je stejně kvalitních. Ale pak nastupuje to, o čem mluvil pan předseda Válek. Zhodnocení, zda je to součástí páteřní sítě nebo ne. Komparace stávajícího vybavení mezi kraji nebo mezi nemocnicemi. Možná další údaje, to znamená o tom, kolik lidí se léčí s kterou vážnou chorobou, kolik lidí na kterou tu vážnou chorobu tam umírá a podobně. Opravdu si myslím, že se to dá udělat. A pokud se odborníci, kteří to budou hodnotit, shodnou, tak si myslím, že můžeme úplně odbourat nesmyslný, nesmyslný ukazatel rychlost přihlášení. A pak žádný problém nebude.

Myslím, že my tu nejsme od toho, abychom říkali a hájili regionální zájmy a říkali: Projekty z našeho kraje jsou lepší než projekty z vedlejšího kraje, když to odborníci uvidí jinak. Ale jsme tu od toho, a já jsem tu tak vystupoval, abych hájil třeba zdravotnická zařízení v mém kraji, že není možné, že o tom, jestli rozhodne, jestli ty peníze tam přijdou nebo nepřijdou, rozhodne rychlost přihlášení. Používali jsme velmi často sportovní přirovnání a zkušenosti ze sportu. Tak se podívejte, jaký je stav ve sprintech například na 100 metrů.

A tam, když je ta startovní reakce příliš rychlá - a je to třeba 0,0 a já teď nevím přesně to číslo - tak ten atlet je vlastně diskvalifikován. A pokud se někdo přihlásil v řádu setin vteřiny, tak je to taky podezřelé. Ale hlavně je to úplně absurdní.

Já mám vlastně dneska jiný dotaz. Protože o tom, že ty další výzvy budou koordinovány, zatím nebyly vypsány - což je dobře, myslím, že to naše vystoupení před několika týdny splnilo svůj účel, to jsme chtěli. Současně jsme chtěli, abychom se pobavili o tom, jak se bude hodnotit ta první výzva. Takže, paní ministryně, kdy to bude zveřejněno, ty výsledky? Protože pak budeme schopni si porovnat, zda se opravdu použil čas přihlášení, rychlost dvojkliku nebo jiná odborná kritéria.

My jsme samozřejmě za B, aby se použila pouze jiná odborná kritéria. Pak ti, kteří budou neúspěšní, musí sami přemýšlet, proč ti jiní byli úspěšnější. Ale ne tím, že měli rychlejší optické připojení nebo lépe secvičili double klik, nebo lépe synchronizovali čas nemocnice se světovým časem. Děkuji za odpověď.

