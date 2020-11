Stanjura (ODS): Ví vláda, že živnostníci mají zaměstnance?

reklama

Děkuji za slovo. Já budu mluvit přímo k paní ministryni. První, co mě napadlo, takové okřídlené rčení: sliby se slibují a blázni se radují. Moji kolegové ze Senátu, členové našeho senátorského klubu mi řekli, že měli příslib od paní ministryně, že podpoří senátní verzi. Slyšeli jsme dneska, jak to dopadlo. Sliby se slibují, blázni se radují.

Paní ministryně si tady povzdechla, že to trvá dlouho a že to mohlo být rychleji. Ano, takový zákon může být rychleji schválen v obou komorách, pokud si ovšem vláda uvědomí, že má debatovat i s opozicí předem, než se to schvaluje v Poslanecké sněmovně. Mnozí jsme na to upozorňovali. Pokud by vláda aspoň v něčem vyhověla opozici, byla velká šance, že ten návrh zákona by nám Senát nevracel. To je dlouhodobý problém, kdy vláda spoléhá na to, že má tady většinu, a zapomíná, že v druhé komoře tu většinu prostě nemá, a pak to vypadá, že to trvá dlouho, ale může za to tvrdohlavost vlády, ne správné připomínky kolegů senátorů.

My budeme hlasovat pro senátní verzi, protože je lepší. Myslím, že návrh kompenzace pro kraje nespadl z nebe, debatuje se o tom několik měsíců. Senátoři už vlastně slevili a představili kompromisní návrh, který už vychází z reálných čísel, ne z odhadů Ministerstva financí, protože Ministerstvo financí přestřelilo své odhady, kolik vyplatí v Jarním kompenzačním bonusu, a z toho vycházely ty původní návrhy, aby to bylo 500 korun na obyvatele. Takže já bych ocenil v této chvíli střízlivost tohoto návrhu Senátu jako celku.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



A ta druhá věc je ještě závažnější. Musím říct sebekriticky, že jsme o tom málo hovořili v nouzovém stavu, ve stavu legislativní nouze v Poslanecké sněmovně. A skutečně se chci zeptat paní ministryně, zda je to úmysl vláda. První otázka. Ví vláda, že živnostníci mají zaměstnance? Ví o tom vláda? Já myslím, že o tom ví, že to není žádné překvapení. Nechápu, když vláda zavírá provozovny, že staví živnostníky před tuto volbu: Buď dostanou kompenzaci na své zaměstnance a já nic, anebo naopak - pro sebe, abych přežil, dostanu 500 korun na den, ale holt nebudu mít na mzdy pro své zaměstnance. K čemu je tomu živnostníkovi ten slavný program Antivirus A i B, když ho nemůže využít - ze zákona? Kde je tady nějaká kumulace kompenzací pro konkrétního podnikatele, o kterém mluvila paní ministryně? Nikde! A pravděpodobně to není opomenutí, ale úmysl. A já v tom tu logiku vůbec nevidím. Je dobře, že tam je souběh s tím COVID-Nájemné, i když ten argument vlády je takový slabý, že se to netýká letního období, ale znova jsou uzavřeny provozovny v těchto dnech, v těchto týdnech, znova musí platit nájemné ti, kterým vláda už zavřela provozovny. A já teď nezpochybňuji ten fakt a nevedu debatu o tom, jestli to bylo dobře, nebo správně. Tak budeme přijímat nový program zase slavnostně - náš multiministr vyhlásí a pak budeme novelizovat ten zákon, protože paní ministryně je proti tomu, aby ten souběh byl umožněn? Ale zkuste vysvětlit nejen nám, zkuste, paní ministryně, vysvětlit živnostníkům, kteří jsou bez příjmů, mají zavřenou provozovnu, mají pět, šest, sedm, osm zaměstnanců, že na rozdíl od velkých firem, které čerpají Antivirus A i B, oni na své zaměstnance nedostanou ani korunu se zdůvodněním údajného souběhu podpor. Ale to podporujeme úplně někoho jiného! Opakovaně tvrdím, že kompenzační bonus má charakter sociální dávky.

A antivirus má charakter podpory podnikání a udržení pracovních míst. A najednou tady proti sobě vláda zřejmě vědomě staví živnostníky, že buď bude čerpat podporu na to, aby udržel pracovní místa anebo bude čerpat podporu pro sebe, aby měl aspoň 15 tisíc měsíčně. Co je to za přístup? Nechci slevu zadarmo, bych řekl, že jo. My vyhlásíme slavnostně podporu živnostníkům a uděláme ty podmínky tak, aby se pokud možno čerpalo co nejméně. Paní ministryně, řeknete rozpočtově zodpovědné.

Paní ministryně, kolik se čerpalo z programu Antivirus B v květnu, v červnu, v červenci, v srpnu, v září a v říjnu? Kolik z toho čerpali živnostníci a kolik z toho čerpaly malé firmy, střední a velké firmy? Pro koho je ten program určený, ten Antivirus B? Proč hážeme zaměstnance, živnostníky přes palubu? Tomu vůbec nerozumím. Dneska to už nezměníme.

Já bych chtěl vyzvat vládu, aby připravila urychleně novelu tohoto zákona, bohužel novelu, která umožní souběh kompenzačního bonusu a programu Antivirus. Nebo až bude fungovat kurzarbeit, tak nebude moct fungovat kompenzační bonus? Bude to ve stejné logice? Že dostává pět set korun na den, tak nedostane nic ani na zaměstnance, když budou zavřené provozovny? Budou moct ten kurzarbeit využívat i ti, kteří budou mít zavřené provozovny, když budou čerpat pět set korun denně, tuto sociální dávku? Ano nebo ne? O tom málo mluvíme v Poslanecké sněmovně.

A já nevidím jediný důvod, proč ta vláda vyškrtla a obětuje zaměstnance živnostníků. Nebo naopak když ten živnostník se rozhodne, že pro něho je výhodnější z mnoha důvodů požádat třeba o těch 60 % pro svých pět, šest, sedm zaměstnanců. Tak si to spočtěte. To nebude 15 tisíc měsíčně. A paní ministryně, řeknete, vlastně udělali vědomě. Já jsem se domníval, že to bylo opomenutí. Opomenutí se dá napravit. Ale pokud je to vědomý postoj vlády, že máme dvě kategorie zaměstnanců podle toho, jestli dělají ve firmě u živnostníka nebo v eseročku, v akciovce nebo někde jinde, tomu vůbec nerozumím, na to bych potřeboval jasné odpovědi.

Proč nemůže živnostník, který si například přijde pro kompenzační bonus, využít program Antivirus? Kde vidíte tu rozpočtovou nezodpovědnost, že v takové firmě, taková malá firma nemá nárok na podporu svých zaměstnanců a udržení pracovních míst? Já v tom žádnou logiku nevidím, já v tom vidím něco jako třídní boj nebo přehlédnutí těch malých, kteří tuto vládu opravdu nezajímají.

Kdyby to bylo přehlédnutí, tak tomu rozumím, stane se občas, někdo, něco přehlídne. Ale paní ministryně říkala, že to vlastně udělali naschvál, úmyslně. Souběh podpor. Dobře, tak máš deset zaměstnanců, dostaneš 15 tisíc a hotovo. Tak takhle pak přistupujme ke všem firmám, ne podle velikosti, ne podle toho, kdo je zaměstnavatel, ale ke všem stejně. Tady jsou diskriminováni zaměstnanci malých živnostníků a samotní živnostníci.

