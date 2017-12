Starosta Jarolím (ANO): Ať se daří našemu městu vracet jeho důležitost i hrdost

Vážení spoluobčané, milí Královédvoráci,

dovolte mi Vám popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody, rozvahy ve Vašich konáních, šťastnou ruku a chladnou hlavu při rozhodováních. Ať se daří našemu městu vracet jeho důležitost i hrdost, jaká tomuto krásnému městu i jeho obyvatelům patří, ať se nám ve Dvoře Králové nad Labem dobře žije.

Máme za sebou rok plný významných investičních akcí. Kromě rekonstrukce mostu Jana Palacha byly opraveny mnohé ulice, postupně byly rekonstruovány i chodníky a cyklostezky a velká část finančních prostředků města směřovala do oprav budov v oblasti školství, kultury, sociálních služeb a do vodohospodářské infrastruktury. Všechny tyto akce znamenaly velký zásah do každodenního života a byly velmi omezující. Musím ale znovu poděkovat každému z vás – všichni jste se přes tyto překážky dokázali s velkým nadhledem a s noblesou přenést a trpělivě je snášet.

Loni pokračovaly i společné práce na budování nového závodu v oblasti průmyslové zóny společností Karsit. Měli jsme také možnost ohlédnout se do historie města a připomenout si 200. výročí objevení Rukopisu královédvorského, který v kobce kostela sv. Jana Křtitele nalezl Václav Hanka.

V roce 2018 nás z velkých investic čeká zřejmě vybudování okružní křižovatky u oční školy. Pokusíme se s Královéhradeckým krajem domluvit i rekonstrukci komunikace od oční školy k muzeu, přes náměstí Republiky až po ulici Spojených národů. Pokračovat budou opravy chodníků, veřejného osvětlení, vodohospodářské infrastruktury a opravy budov základních škol, do nichž plánujeme i prostřednictvím dotací investovat kolem 80 milionů korun.

Čekají nás senátní, prezidentské i komunální volby, které ustanoví nové zastupitelstvo a vedení města. Ať již dopadnou všechny volby jakkoliv, neměli bychom zapomínat, že jsme všichni součástí jednoho společenství, musíme spolu vycházet, žít, vzájemně si pomáhat, mít k sobě úctu a brát na sebe ohledy. A možná víc než kdy jindy bychom měli v dnešní době a ve světle mnohých málo uvěřitelných výroků a činů uctívat a obhajovat nejstarší lidské hodnoty: slušnost, úctu, statečnost, čest a spravedlnost.

Ing. Jan Jarolím,

starosta města