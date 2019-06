Starosta Kolář: Takové jednání je zcela nepřijatelné a nepochopitelné

Vážená paní šéfredaktorko,

v květnovém vydání časopisu Vaše 6, které vyšlo 27. 5. 2019, se v nepodepsaném článku nazvaném „Obyvatelé cupují analýzu Prahy 6“ zabýváte odbornou analýzou, kterou si pro potřeby dalšího rozhodování zpracoval Úřad městské části Praha 6. Aniž by článek obsahoval byť jen náznak toho, co se v analýze praví a co z ní vyplývá, uvádí jmenný seznam autorů analýzy, zaměstnanců Úřadu městské části.

Takové jednání je pro mě zcela nepřijatelné a nepochopitelné a vnímám ho jako zcela odporný pokus o difamaci těchto pracovníků radnice.

Jistě jste si všimla, že s vaším časopisem poslední dobou nekomunikuji. Je to právě proto, že se na jeho stránkách dopouštíte podobných útoků. Pominu to, že se trefujete do mě a mých kolegů radních. Jako politici musíme snášet i takovýto způsob jednání. Se skřípěním zubů jsem přešel i vaše útoky na mou rodinu a mě samotného nesoucí se ve zcela osobní, nikoliv profesní rovině. Jako vedoucí úřadu ovšem nemohu přistoupit na takovéto chování vůči lidem, kteří každý den pilně a svědomitě pracují pro Prahu 6. Váš postup vnímám, vedle výše uvedeného, jako zcela účelový útok na tyto pracovníky, zpochybňování jejich odbornosti a snahu vyvolat dojem, že schválně poškozují obyvatele Prahy 6.

Váš časopis v mých očích definitivně klesl na samé dno a pouze potvrdil, že je zcela neobjektivním bulvárním plátkem, který píše pozitivně pouze o tom, kdo si zaplatí. Čtenáře by jistě zajímala informace o tom, že zástupci vašeho vydavatelství požadovali po naší radnici zadávání inzerce ve vašich periodicích výměnou za to, že o radnici a radních bude psáno pozitivně. Nepředpokládám ovšem, že se jedná o něco, čím byste se chtěli na vašich stránkách chlubit.

Oficiálně vám tímto sděluji, že do vašeho časopisu ani do žádných dalších periodik vydávaných vydavatelstvím A 11 nebudu nadále přispívat, nebudu vám poskytovat rozhovory, ani odpovídat na dotazy.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Kolář

Starosta Městské části Praha 6

