Štefanová (SPD): Nešťastná formulace bude navyšování počet lidí v státní službě

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se zde taky vyjádřila k novele zákona o státní službě.

Vládnoucí koalice v minulosti volala po odpolitizování státní služby. Tento návrh novely je ale spíše krokem k její politizaci. Návrh nově zavádí pětileté funkční období pro některé funkce ve státní službě. Pro kontinuitu a stabilitu státní služby příliš neslouží možnost výměny až prakticky celé řídící sekce každých pět let podle stranické příslušnosti aktuálního ministra, tak jak to umožňuje tento návrh. Stávající pracovníci budou mít ale možnost se do výběrových řízení hlásit opakovaně a znovu se o funkci ucházet. Nová výběrová řízení rovněž umožňuje vstup odborníků takzvaně zvenku.

Rozšířit okruh možných žadatelů o posty ve státní službě je určitě krok správným směrem, ovšem nemohu souhlasit s tím, že nově by se měla započítávat odborná praxe již od ukončení požadovaného vzdělání a navíc se sčítala za celou tuto dobu. Pokud je naším cílem zvyšovat odbornost pracovníků ve státní službě, je nutné, aby tato odborná praxe byla co nejvíce aktuální. Praxe absolvovaná například před dvaceti lety, kdy od té doby uchazeč v oboru nepracoval, se rozhodně nemůže vyrovnat praxi například v posledních pěti letech, tedy znalosti aktuálního terénu a moderní agendy. To totiž povede pouze ke snižování odbornosti ve státní službě.

MUDr. Iveta Štefanová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co je další problém, je, že podle návrhu nebudou někteří řídící pracovníci jmenováni do funkce pouze na pět let, ale na dobu neurčitou. To v praxi bude znamenat, že ten pracovník, který neobhájí svůj post ve výběrovém řízení, ve státní službě ale zůstane a stát pro něj bude hledat další umístění a to až po dobu šesti měsíců, po kterou bude pobírat 80 % svého dosavadního platu. A pokud se pro něj nepodaří najít vhodné umístění, bude od státu dostávat nemalé odstupné. Tahle nešťastná formulace v tomto předloženém návrhu bude v praxi znamenat pouze navyšování počtu lidí ve státní službě, které bude stát platit.

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3742 lidí

Rovněž neshledávám výhodu v rozšíření počtu politických náměstků ministra, což je v praxi vlastně jakési povýšení poradců ministra na posty náměstků, samozřejmě ale s platy náměstků a dalšími výhodami, jako je auto, řidič a tak dál, kteří ale podle navrhované změny jednotlivé sekce řídit nebudou, a tudíž jsou prakticky bez podstatné agendy a hlavně bez odpovědnosti. Toto všechno povede k dalšímu rozšiřování počtu lidí ve státní službě a k nesmyslnému navyšování finančních nákladů na ně.

Návrh dále mění odborné náměstky řídící jednotlivé sekce na vrchní ředitele sekce, kteří ale podle tohoto návrhu budou moci zastupovat ministra v jednání, a to i ve Sněmovně, což je ale v rozporu s ústavou, a to konkrétně s článkem 38 odst. 2 Ústavy České republiky.

Proto klub SPD podporuje návrh kolegyně Dostálové, tedy návrh na vrácení návrhu k dopracování.

Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Schillerová (ANO): To, co navrhujete, nebude fungovat Dostálová (ANO): Neomezený počet politických náměstů bez agendy - co budou dělat? Ministr Blažek: Kašleme na to, jestli je někdo z hnutí ANO nebo z ODS, jinak se neposuneme Dostálová (ANO): Takhle je to jenom maňáskové divadlo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama