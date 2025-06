Štefek (KSČM): STAN a SPOLU v kraji prosadily zdražení jízdného až o 30%

Náš nesouhlas byl hlasitý, ale proti mašinérii nepomohly ani argumenty:



Předkládáte nám po několika málo letech návrh na další zdražení veřejné dopravy. V minulém volebním období jste zdražovali myslím minimálně 2x, když nepočítáme zrušení jízdného zdarma pro žáky, studenty a seniory nad 65 let. V roce 2021 jste zdražili tarify o průměrných 20 % a po škrtech zejména na železničních lokálních tratích jste další zdražení prosadili v roce 2022. Dětem od 6 let a studentům stouplo od 1. dubna jízdné o 100 %, stejně tak i seniorům nad 65 let. Nově zaplatili 25 % základní sazby v autobusech PID i držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, ti v nich do té doby cestovali bezplatně. Senioři nad 70 let, kteří do té doby jezdili zdarma, si od 12. června platí polovinu základní sazby.



Nyní zdražujete o dalších až 30 %. Zároveň předkládáte i mechanismus, aby se další zdražování již nemuselo zde projednávat.



Uvedu 7 bodů proti zdražování:



1. Prognóza demografického vývoje v našem kraji jednoznačně ukazuje růst obyvatel, tedy větší dopravní zátěž. Je na nás, abychom jednoznačně řekli, že zda se budeme snažit zajistit moderní veřejnou dopravu nebo zda cenovou politikou zaženeme Středočechy do nekonečných front.



2. Zdražení až o 30 % je pro mnoho lidí likvidačníVe Středočeském kraji dojíždí tisíce lidí denně za prací, do škol nebo k lékaři – často do Prahy, ale i do blízké větší obce či města.Mnoho z nich nemá alternativu – auto si nemohou dovolit, nebo ho nechtějí využívat z ekonomických či ekologických důvodů.Zvýšení nákladů o 30 % představuje stovky až tisíce korun měsíčně navíc.

To je zásah, který nejvíc pocítí:

Nízkopříjmové domácnosti, důchodci, samoživitelé, studenti a učni.



3. Úbytek cestujících › přesun do aut

Vyšší ceny logicky povedou k odlivu cestujících z vlaků a autobusů do osobních aut.

Důsledky:

Zácpy a kolony na silnicích – především na příjezdech do Prahy (např. D11, D10, D1, D7, a silnice I/12), ale i v obcích. Protože zdražení pocítí i ti, co dojíždějí zatím třeba autobusem za nutnými službami do blízké obce, protože se jim to v rámci jednoho pásma zkrátka nevyplatí a využijí spíše své auto…Zhoršení plynulosti dopravy v příměstských oblastech (např. Kladno, Beroun, Kolín, Mladá Boleslav).

Dlouhodobě vyšší stres, více dopravních nehod.



4. Ekologické dopadyKaždé auto navíc znamená více emisí CO2, více prachu, hluku a škodlivin v ovzduší.

Veřejná doprava je ekologicky i energeticky výrazně úspornější.Přesun lidí do aut je krok zpět v době klimatické krize, kdy bychom měli dělat přesný opak – motivovat k využívání veřejné dopravy a vlaků, ne je zdražovat.



5. Zvýšené náklady na údržbu infrastruktury

Více aut = větší opotřebení silnic, mostů a komunikací.Výsledkem budou vyšší náklady na opravy vozovek (zejména v zimě), které nakonec opět zaplatí daňoví poplatníci.Dálnice a krajské silnice už dnes často nejsou v ideálním stavu, to si nemusíme povídat – a větší zátěž to jen zhorší.

6. Ekonomické dopady pro celý region

Dražší doprava ztěžuje přístup k zaměstnání a vzdělání. To může vést:ke snižování mobility pracovní síly,k sociálnímu vylučování venkovských a okrajových oblastí,k poklesu návštěvnosti kulturních a volnočasových zařízení (lidé prostě „přestanou jezdit“).



7. Proti směru evropských trendů

V jiných zemích a regionech (např. v Německu, Rakousku, Španělsku) jdou opačnou cestou – zlevňují nebo dotují veřejnou dopravu, protože chápou její přínos:snižuje emise,zajišťuje dostupnost služeb,podporuje ekonomiku.Zdražování dopravy v Česku je krokem proti zdravému rozumu i evropským klimatickým závazkům.



Shrnutí:Zdražení veřejné dopravy ve Středočeském kraji je krátkozraké a škodlivé. Nepřinese vyšší kvalitu ani avizované úspory, jen více aut na silnicích, více emisí, více nákladů na údržbu a menší dostupnost služeb pro obyvatele. Potřebujeme investice do veřejné dopravy, ne její likvidaci pod rouškou úspor.



Klub Stačilo je zásadně proti omezování a zdražování veřejné dopravy a taky tak jsme hlasovali!

Ing. Zdeněk Štefek KSČM

zastupitel Středočeského kraje za Stačilo!

