„Já točil, Přibáň jezdil trabantem.“ Hádka v kavárně kvůli Gaze a Ukrajině

Robin Kvapil je český režisér, dokumentarista a bývalý regionální politik. Vystudoval divadelní režii na JAMU a dokumentaristiku na FAMU. Režíroval filmy jako Všechno bude fajn (2017), Máme na víc (2018) a nejnověji Velký vlastenecký výlet (2025), v němž se zabýval postoji dezinformátorů k válce na Ukrajině. Je spoluzakladatelem hnutí Žít Brno! a bývalým zastupitelem Brna.

Dan Přibáň je český novinář, režisér a cestovatel, známý svými expedicemi v trabantech pod názvem Transtrabant. Natáčel dokumenty jako Trabantem Hedvábnou stezkou (2007), Trabantem napříč Afrikou (2010) nebo Trabantem tam a zase zpátky (2019). V roce 2024 cestoval do Mongolska s vozy Luaz. Velmi kriticky se vyjadřuje k postoji Izraele vůči Gaze.

Tvůrčí osobnosti vykonávající stejnou profesi však rozdělují politické názory. Robin Kvapil na svém facebookovém profilu zveřejnil: „Vůbec se mi tenhle status nechce psát, ale bohužel musím. Pokusím se být nejstručnější, jak dovedu, a dále se k tomu nebudu nikdy vracet. Upozornil mě kamarád na status Dana Přibáně. Toho mám zablokovaného. Nebudu to dlouze rozebírat. V roce 2015, když začala uprchlická krize, jsem natáčel na hranicích, Dan Přibáň jezdil trabantem. Když český stát odmítl pomoc 50 sirotkům, natáčel jsem to, Dan Přibáň jezdil trabantem. Teď jsem natáčel na Ukrajině, Dan Přibáň nejezdil trabantem, ale psal sem statusy o Izraeli a situaci v Gaze.“

Dále uvádí, že bohužel nemůže natáčet vše, jak byl Danem Přibáněm vyzván. Přibáňovi však prý nikdo nebrání, aby vzal trabanta a jel natáčet téma, které vzhledem k frekvenci jeho příspěvků, je jeho srdcové. „Jelikož to neudělal, domnívám se, že je pouze attention whore, a ne filmař, což jsem mu předtím, než jsem si ho zablokoval, sdělil,“ svěřil se Kvapil.

Netanjahu je fašista

A dále pokračoval: „Od začátků války na Ukrajině je to naopak mé srdcové téma. Jsem v tomto ohledu vnitřně zlomený, protože jsem na vlastní oči několikrát viděl hrůzu války, udělal si tam mnoho přátel a cítím bezmoc v nedostatečné pomoci tam. To způsobuje, že jsem již vnitřně vyhořelý k další hrůze, která se děje od 7. 10. poté, co Hamás za podpory Íránu a Ruska rozpoutal další konflikt. Ten odpoutal pozornost právě od UA. To byl jeho hlavni cíl a ten se daří. Pohrdám současnou izraelskou vládou, kde fašista Netanjahu udělá cokoli, aby se vyhnul soudu, a stojí to tisíce životů. Ale žádný Dan Přibáň ani nikdo podobný mě nebude školit z morálky. Omlouvám se všem, které v tomto ohledu zraňuji,“ napsal Kvapil.

Chce dezolátům otvírat oči, ale sám je má zavřené

Reagoval tak na facebookový příspěvek Dana Přibáně: „Svedl jsem smutnou debatu o Izraeli s režisérem, který vzal několik podporovatelů Ruska na Ukrajinu a natáčel, jak reagují na setkání s realitou války. Ovsem proč tolik upozorňuji na dění v Gaze, pan režisér pochopit nedokázal. Debata skončila jeho vyjádřením, ať místo kritizování Izraele, vezmu trabanta a odvezu s ním jídlo do Gazy. Úplně stejně mě podporovatelé Ruska, dost možná ti, se kterými točil, posílali s trabantem na Ukrajinu.“

Je podle něj smutné vidět, jak člověk, který sám sebe vnímá jako toho, kdo má „dezolátům“ otvírat oči, má sám oči zavřené. „A je smutné vidět, kolik takových je. Kolik z těch, kdo pohoršeně ukazují na ty, kdo podlehli ruským dezinformacím, je úplně stejných, jen vůči jiným dezinformacím někde jinde. Možná by měli točit filmy o sobě navzájem a ujišťovat se tím tak o tom, že oni mají pravdu. Ovšem nejzajímavější by byl film o podporovatelích Ruska a podporovatelích Izraele, kde by se divák až na konci dozvěděl, kdo je kdo. Myslím si, že by to bylo opravdu těžké je rozpoznat,“ soudí Přibáň.

Režisér Přibáň dlouhodobě odsuzuje izraelské vojenské operace v Pásmu Gazy, které podle něj vedou k zabíjení desítek tisíc civilistů a k ničení infrastruktury. Tuto kritiku odděluje od podpory Hamásu nebo terorismu, zdůrazňuje, že jeho postoj není protiizraelský, ale zaměřený na konkrétní činy. Přibáň také přirovnává izraelský postup v Gaze k agresivním akcím Ruska, například na Ukrajině. Tvrdí, že podpora Izraele je v rozporu s hodnotami těch, kdo zároveň podporují Ukrajinu, a obviňuje Izrael z páchání válečných zločinů, včetně zabíjení dětí ve větším rozsahu než Rusko.

Vyjadřuje obavy z nedostatečné podpory práv obyvatel Gazy v českém prostředí. Čeští politici se podle něj bojí téma otevřeně řešit, případně nekriticky podporují Izrael, což považuje za morální selhání. Varuje před ztotožňováním všech obyvatel Gazy s Hamásem nebo s teroristy, a připomíná, že podobné generalizace jsou nebezpečné a srovnatelné s extremistickými postoji na palestinské straně. Přibáň také zmiňuje, že v českém prostředí chybí kritické myšlení ohledně konfliktu a že zdroje považované za důvěryhodné jsou často proizraelské, což podle něj zkresluje veřejnou diskusi. Přibáňův postoj je silně kritický vůči izraelským akcím, zdůrazňuje humanitární katastrofu v Gaze a vyzývá k větší pozornosti vůči lidským právům a spravedlnosti. Jeho názory vycházejí z přesvědčení, že kritika Izraele neznamená automatickou podporu Hamásu ani nenávist vůči izraelskému lidu.