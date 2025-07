Lidé auta na baterky nechtějí, ale politici jim je budou nutit. Šichtařová kroutí hlavou

Evropská unie by chtěla prosadit, aby půjčovny aut mohly kupovat jen elektromobily. A něco podobného zamýšlejí i na pražském magistrátu, ten by zase chtěl povinný přechod na elektromobilitu pro taxíky. Jak to skončí?

Skončí to tím – pokud se to zrealizuje – že bude doprava méně dostupná pro všechny. Když autopůjčovny v minulosti nakoupily elektromobily, rychle zjistily, že to byl chybný kalkul, a začaly zase s obrovskými ztrátami elektroauta odprodávat. Protože o ně zkrátka nebyl od klientů zájem. Je to nevýslovně absurdní, je to centrálně plánovaná ekonomika, popření jakékoliv ekonomické logiky. Klienti elektroauta nechtějí, podniky je do svých flotil nechtějí, zaměstnanci podniků je jako služební vozy nechtějí – ale politici jim je vnucují. Důsledkem bude jen zdražení ojetin, zdražení nových aut, ještě vetší přetížení elektrizační soustavy.

Donald Trump rozjel kampaň proti šéfovi centrální banky FED Jeromu Powellovi. Myslíte, že to může nějak zahýbat s dolarem, potažmo s ekonomikou? Nebo si už na Trumpa všichni zvykli?

Myslím, že na Trumpa už jsou všichni zvyklí. Má svůj bouřlivý styl, jeho vyjádření berou finanční trhy jako nadsázku. Myslím, že tak berou i Trumpův tlak na šéfa americké centrální banky Fed. Nutno říct, že Trump má příliš málo pák na to, aby s Jeromem Powellem hnul. A ani by to nebylo šťastné, Powella někam dotlačit. Centrální banka má být nezávislá, ačkoliv popravdě, nezávislá banka je vždy jen iluzí. Ale může to být větší, či menší iluze. Snížení úrokových sazeb, které Trump chce, by jen oslabilo dolar, spustilo by inflaci, a skrze výprodeje amerických dluhopisů by to prodražilo americké financování – pravý opak toho, co Trump chce a v co doufá.

EU schválila 18. balík sankcí vůči Rusku. Myslíte, že budou mít na ruskou ekonomiku nějaký podstatnější vliv než těch předchozích sedmnáct?

Pochybuji. Definicí šílenství je dělat stejnou věc pořád dokola a doufat v jiný výsledek než při těch předešlých 17 pokusech.

Podle Lukáše Kovandy zdraží emisní povolenky pro domácnosti, které Evropská komise chystá, lidem v Česku život víc než válka na Ukrajině. Myslíte, že to tak skutečně bude?

Rozhodně, Kovanda má pravdu. Vždyť už nyní při zkušebním obchodování s termínovými kontrakty na povolenky na Lipské burze je cena jedné povolenky asi dvojnásobná proti hodnotě, jakou si Komise stanovila jako cílovou a zamýšlenou. Z toho plyne, že také zdražování bude výrazně větší, než se dosud v médiích prezentovalo – prozatím to vypadá, že by mohlo být asi dvojnásobné, ale i to je podle mne spíš optimistický předpoklad. Zdražení pohonných hmot se následně přenese do zdražení všeho zboží a všech služeb. Jediná věc, ke které se povolenky hodí, je jejich úplné zrušení.

Ministr Jan Lipavský tvrdí, že pomoc Ukrajině je „vložený kapitál, který se navrací zpět – bezpečnostně, ekonomicky, politicky“. Souhlasíte s tím?

Ne. Pomoc Ukrajině jsou peníze hozené do černé díry, které mohly být účelně vynaložené v rámci České republiky. Vláda ČR má být vládou pomáhající ČR. Nikoliv vládou pomáhající cizí zemi. Nejúčelnější by tyhle peníze byly, kdyby byly ponechány českým lidem, českým podnikatelům, a nebyly by jim nikdy sebrány na daních. Když už jim byly sebrány, měly zůstat doma a měly být vynaloženy na domácí projekty. Ale tou poslední věcí, kterou s nimi mohla vláda udělat, je poslat je do cizí oligarchistické země. Pochybuji, že by si toho ukrajinské vedení vážilo.

V Argentině podle ekonomických ukazatelů vyšel experiment tamního prezidenta Milleie. Vidíte nějakou naději, že bychom se od Argentiny v ČR mohli poučit?

Řeknu to takhle: Od Argentiny bychom se měli poučit, ale obávám se, že se nepoučíme. Každopádně já pro sebe jsem si z toho lekci vzala: Zase další dějinný příklad ukázal, že svobodné podnikání – na rozdíl od centrálně plánované ekonomiky – funguje. (Ne že bych to nečekala.) Já si Argentinu beru za svůj ekonomický vzor.