Bartoš (Piráti): Nakopneme modernizaci státu

„Nakopneme moderní školství, to, jak se starat o životní prostředí, jak využívat moderní a čisté technologie i to, jak usnadnit lidem online komunikaci se státem,” slibují. Navazují přitom na konkrétní výsledky své práce ve vládě – od eDokladů, se kterými letos půjde poprvé i volit, přes Portál občana až po registr digitálních plných mocí nebo založení Digitální informační agentury. Nyní přicházejí s plánem, jak stát modernizovat i do dalších oblastí života tak, aby stát byl moderní, efektivní, srozumitelný a konečně opravdu sloužil lidem.

„Parádně fungující eDoklady, se kterými letos můžete i volit? Máme. A díky nim jsme do budoucna připraveni na jednotné evropské eDoklady. Nakopneme i jednotné registry a propojení hlavních databází státu nebo moderní datovky pro větší pohodlí. Přilákáme na klíčové pozice ve státní správě odborníky, bez kterých tady budeme mít funkční stát jen těžko – a ty logicky musíme být schopni zaplatit. A zatočíme s nekonečnými projevy babišů a okamurů ve Sněmovně. Prostě to změníme, aby stát zase sloužil občanům. Protože nejlepší stát je takový, který vás neotravuje. Nejlepší byrokracie je zrušená byrokracie. Plná automatizace tam, kde je to jen možné. Stát, který lidem šetří čas, peníze i nervy. Nakopneme modernizaci státu,“ říká k pirátské vizi moderního státu místopředseda Pirátů Michal Bláha.

Na základech, které Piráti položili v modernizaci státu v tomto období teď chtějí stavět dál – a rozšiřují modernizaci i do dalších oblastí. Mezi hlavní body plánu patří:

Stát jako fungující tým, ne byrokratický labyrint. Není možné, aby si úřady neustále přehazovaly odpovědnost jako horký brambor. Aby politici blokovali parlament nekonečnými projevy. Abychom měli stovky nesourodých strategií s nulovou vazbou na rozpočet a skutek utek. Chceme stát, který je efektivní a lidský zároveň.

Odborníci ve službách státu. Stát má být schopný přilákat a udržet schopné lidi, abychom konečně měli stát s moderními službami, který obstojí v řešení problémů dnešní turbulentní doby – bez férového ohodnocení to ale nepůjde.

Špičkové a dostupné školství. Konec chaosu, lepší podmínky pro školy, kvalitní a dobře placení učitelé. Nedopustíme, aby vysoké školy „napařily“ studentům školné. Zavedeme výhodné studentské půjčky. Inspirujeme se zeměmi, které to umí – a vytvoříme akční tým, který změní české vzdělávání k lepšímu.

Chytré a bezpečné využití moderních technologií. Budeme zavádět automatizaci či zjednodušovat a škrtat byrokracie všude, kde to je možné – ale vždy s ochranou soukromí a rovností přístupu.

Konec zbytečné byrokracie. Zjednodušení kontrol, zrušení živnostenských úřadů a jejich nahrazení online službami. Jeden typ podniku bude prostě podléhat jedné kontrolní instituci.

Čisté technologie a rozumný přechod k nim. Potřebujeme obnovitelné zdroje i jádro. Podporu nasměrujeme do výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti českých firem – ne do nesmyslných dotačních labyrintů.

Efektivní parlament. Změna jednacího řádu Sněmovny, aby skončily obstrukce a politika mohla konečně řešit skutečné problémy lidí. Aby se běžný člověk nemusel za vystupování politiků ve Sněmovně stydět.

Jednotná jízdenka. Chceme, aby šlo jedním lístkem jezdit vlakem, autobusem i MHD napříč kraji. Součástí je i modernizace vozidel, nová infrastruktura a lepší dostupnost spojů.

„To všechno, co jsme ve vládě udělali, nebyly náhodné projekty. Je to základ pro to, jak Česko posunout dopředu. Ale tímhle rozhodně nekončíme. Modernizace pro nás nejsou jen eDoklady, datovky, které se v Portálu občana chovají přehledně jako maily, ale i lepší školství, dostupné služby, chytrá veřejná správa a čistá krajina. Máme plán, jak tohle všechno nakopnout. A víme, že to má smysl,“ dodává lídr Pirátů ve Středočeském kraji Ivan Bartoš.

Mezi klíčové kroky, které už Piráti prosadili v tomto volebním období, patří například zavedení eDokladů, díky kterým už 700 000 lidí nemusí nosit plastovou kartičku na pošty, úřady a letos poprvé ani k volbám. Dalším významným úspěchem Pirátů je pak spuštění Portálu občana, který dnes využívá 1,5 milionu lidí a nabízí více než 600 služeb online. Registr digitálních plných mocí (REZA) umožňuje vyřizovat úřední záležitosti za blízké jednoduše a bez zbytečného papírování. Vznikla také Digitální a informační agentura (DIA), která propojuje data státu a posouvá digitalizaci na systémovou úroveň.

