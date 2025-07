Pomalu, ale čím dál hůř. Mezi analytiky roste napětí z Ukrajiny

Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10187 lidí

„Psát o situaci na frontě a změnách na Ukrajině je těžké, protože mám pocit, že už dlouho nebylo moc nového co říct. Stejné vzorce se opakují. Rusové se plíží vpřed různým tempem, Ukrajinci trpí problémy s pracovní silou,“ poznamenal Helin.

Další problém navíc podle analytika tkví v tom, že ukrajinská obrana je příliš slabá, až natolik slabá, že Rusové mohou některé Ukrajince uzavřít do frontových kapes, z nichž se jen těžko dostanou ven.

„Situace se z pohledu západních metropolí jeví do značné míry stabilní, ale ve skutečnosti se pro Ukrajinu pomalu zhoršuje. Jen takovým tempem, že to nevyvolává varovné signály. Ruské tempo postupu se pomalu zvyšuje, v ukrajinských liniích se objevují další mezery...,“ varoval analytik s tím, že Západ sice přidává další a další sankce, a Rusové dál postupují.

A pokud padne Pokrovsk, dopad na situaci na frontě bude omezený, i když z pohledu analytika to jen prohloubí celkově obtížnou situaci ukrajinských obránců.

