MHMP: Novým ředitelem pražského magistrátu byl jmenován Tomáš Havel

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

A to by o ní jako rozhodli sami, na rodičích by nezáleželo? Zajímavé také je, že trestně právní odpovědnost třeba snížit nechcete, ale tohle byste 14-ti letým povolili, nepřijde vám to absurdní a těžký hazard se životy dětí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.