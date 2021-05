Štěpánek (Trikolóra): Babiš kryje Špidlu

reklama

Vážený pane předsedo vlády, vážená vládo!

Rozsudkem odvolacího Městského soudu ze dne 14. dubna 2021 (11 Co 343/2020-847) definitivně skončila kauza nezákonného odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) z dubna 2003 a definitivně je také známa výše škody, kterou svým nezákonným jednáním způsobil bývalý předseda vlády Vladimír Špidla. Zcela konkrétně pak škoda nastala dne 3. května 2021, kdy byl stát nucen dle pravomocného rozsudku zaplatit.

Městskému státnímu zastupitelství v Praze jsem v této souvislosti zaslal trestní oznámí na Vladimíra Špidlu, které je přílohou tohoto dopisu. Jsou v něm taktéž obsaženy podrobnosti celé kauzy.

Vzhledem k tomu, že jednou z povinností Vás jako členů Vlády České republiky je chránit veřejný majetek, který spravujete, vyzývám Vás, abyste škodu velkého rozsahu, jež nezákonným postupem bývalého předsedy vlády vznikla, uplatnili po odpovědné osobě, tedy po Vladimíru Špidlovi. Neexistuje žádný důvod, proč by škoda ve výši téměř 40 miliónů korun měla jít k tíži daňových poplatníků. Ti nic nezavinili.

Vážený pane premiére, vážení ministři, věřím a doufám, že jako vláda dostojíte tomu, co jste si vepsali do svého programového prohlášení. Totiž, že: „Právo a spravedlnost jsou základními kameny právního státu. Důvěra občanů v soudy a státní zastupitelství je podmínkou efektivity právního státu. Právo musí být předvídatelné a vymahatelné.“ Já jen dodávám, že to musí platit padni komu padni.

V úctě

Mgr. Petr Štěpánek,

v letech 1994 – 2006 člen a místopředseda RRTV

Nyní mi ředitel Odboru právního a kontrolního Úřadu vlády ČR Mgr. Jan Večeřa píše:

Dovolte, abych Vám sdělil, že Úřad vlády ČR výše uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze nedisponuje, tj. Úřad vlády ČR v tomto řízení o náhradě škody Českou republiku jako příslušná organizační složka státu nezastupoval, a ani soudem přiznanou náhradu škody ze své kapitoly státního rozpočtu nehradil. Vzhledem k uvedenému tak není ani příslušnou organizační složkou státu, která by byla oprávněna požadovat za stát případnou regresivní úhradu či náhradu škody po osobách, které škodu způsobily (a to ani v případě, že by se prokázalo, že za tuto škodu odpovídá bývalý předseda vlády).

Aby tomu každý rozuměl, přeložím tenhle vládní byrokratický alibismus do normálního jazyka. Tou organizační složkou státu, která důsledek Špidlovy politické lumpárny ve skutečnosti zacálovala, není nikdo jiný než daňoví poplatníci. Já jen po státu, respektive po těch, kteří jej momentálně řídí, chtěl, aby se svých občanů zastali. Proč to mají za Špidlu platit oni? Daňovému poplatníkovi je šumafuk, z které kapsy stát jeho peníze vyhazuje, to není jeho starost. On jen nechce, aby se vyhazovalo. Dohled nad tím je povinností těch, kdo státní kasu spravují.

Ale Babiš a jeho ministři – nikoli nepodobní jistému Pilátovi – si ústy jakéhosi pana Večeři evidentně myjí ruce. Možná ještě o něco přesnější je napsat, že ruka ruku myje. Babišova Špidlovu. Asi nejsem jediný, koho u toho napadá, že se nejspíš bojí, aby nevytvořili „nebezpečný“ precedens, že politici budou za své nezákonné skutky opravdu hmotně odpovědní. Ve Špidlově případě je to soudem prokázané i doložené.

Přišel mi také druhý dopis. Z Městského státního zastupitelství v Praze, kam jsem podal na Vladimíra Špidlu trestní oznámení, mi odpověděli, že je postupují Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1. Tak se spolu se mnou můžete těšit, jak tam s ním naloží.

Pokračování příště

