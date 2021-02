Štěpánek (Trikolóra): Jezinky chtějí manželství

reklama

Neměl by někdo těm hochům, kteří se nedávno nezapomenutelně zviditelnili u Michaely Jílkové v jejím pořadu Máte slovo, totiž moderátorovi Cibulkovi a herci Jagelkovi, respektive obecně homosexuálním párům, domáhajícím se uznání jejich partnerství za manželství, vysvětlit, že análním či orálním pohlavním stykem ještě nikdy nikde žádné dítě počato nebylo? A ani nebude.

Žijeme nejen v divné době, ale pokud jde o Evropskou unii a její pokrokářské třeštění navíc ještě v podivném společenství. Zatímco pomazánkové máslo se nesmí nazývat máslem, protože to není máslo, a tuzemský rum se nesmí nazývat rumem, protože to není rum, manželstvím bychom prý měli klidně nazývat i homosexuální svazky.

To znamená svazky, které manželstvím nejsou a ani nemohou být, protože manželství je jedině spojení muže a ženy, což prostě plyne i ze samotné etymologie slova manželství, jež označuje svazek muže a ženy, a ne spojení dvou mužů nebo spojení dvou žen. Slova manžel, manželka, manželství se totiž vyvinula přesmykem ze staročeského malžen, malženka, která mají svůj původ v praslovanském malžena, což byl duálový tvar znamenající „muž a žena“.

A propos, když už jsme u toho významu slov. Už dlouho mi to vrtá hlavou. Když si chlap bere chlapa, tak se žení? Nebo se oba vdávají? Vypadá to jako trochu smutná legrace, ale spíš je to tak, že v absurdním světě tak nějak chybějí správná slova. Ale to rozhodně neznamená, že těm starým je třeba dávat nový význam.

Jsou jako jezinky. Smolíčku pacholíčku, jen dva prstíčky si ohřejeme. Chceme jen registrované partnerství a nic víc. A šup, ještě ani neoschla tiskařská čerň na zákoně o registrovaném partnerství, už chtějí nejen adoptovat děti, rozuměj odpírat dětem právo na maminku i tatínka, ale navíc ještě totálně zdevalvovat institut manželství.

Jaké bude pokračování? Manželství jako soužití více osob bez ohledu na jejich pohlaví? Manželství jako svazek se zvířaty? Manželství jako soužití s čímkoli? Připadá vám to přitažené za vlasy? Jen pár let zpátky by se lidé komukoli, kdo by přišel s nápadem, že manželstvím by měl být také svazek osob stejného pohlaví, ještě vysmáli a klepali by si na čelo. A šup, už je to tady. Na čelo si sice mnozí klepou, ale k smíchu už to moc není.

„Ale vždyť jde jenom o slovíčka,“ argumentují jejich naivní zastánci. „Nikomu to neuškodí a jim to pomůže.“ Inu, to je mi ale popletená filipika. Když jde jenom o slovíčka, proč si teda ten svůj homosexuální svazek nenazvou jinak a vlamují se do staletími prověřené instituce, zvláště pak, když podstatné části veřejnosti tahle (svato)krádež opravdu vadí?

Svět a civilizace se dají ničit různými způsoby. Tohle je jeden z nich.

Převzato z Profilu.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolóra



