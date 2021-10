Štěpánek (Trikolora): Nová vláda před branami

reklama

Piráti jsou ultralevičáci, Starostové plastelínoví pragmatici, kam vítr, tam plášť, lidovci (ne)křesťanští socialisté, horující pro islámskou migraci, Topka se už dávno přeměnila v progresivistickou levici a dnešní eurohujerská ODS má k pravému břehu také už přes celou řeku. Spojovacím tmelem téhle koalice koalic bylo a je pouze téma Antibabiš.

Jenže na tom jejich antibabišovství je nejkomičtější, že strany „bruselské pětky“ všechny největší Babišovy zhůvěřilosti ve skutečnosti podpořily nebo podporují. Jako jeden muž spolu s Babišovým ANO hlasovaly pro zločinný totalitní pandemický zákon. Stejně jako Babiš kývají na šílený Green Deal, neboli Zelenou dohodu pro Evropu. Žádnou podstatnou změnu kurzu nové vlády proto nelze očekávat. Rozdíl bude pouze v tom, že zatímco Babiš se do bruselské řiti nořil spíše neochotně či pragmaticky, nová vláda se radostně namaže lubrikantem.

Povolební nadšení v centrále koalice Spolu bylo sice veliké, ale uvidíme, jaké bude vystřízlivění. Voliči těch dvou koalic totiž dostanou přesně to, co si zaslouží. Více Bruselu, smrtící Green Deal, zdražení takřka všeho, homosexuální manželství, hafo roztodivných pohlaví a politických neziskovek, multikulti, orwellovské chvilky nenávisti, ještě více politické korektnosti a zabetonovanou Českou televizi na bruselský způsob. My ostatní to, bohužel, dostaneme s nimi.

Mgr. Petr Štěpánek TSS



Málokterá země provozuje tak hloupou zahraniční politiku jako Česká republika. Ta hra na jakýsi samozvaný „havlovský“ maják světové morálky je nejenom směšná, protože nic nás k zaujímání takové povýšené pozice neopravňuje, ale z hlediska českých zájmů je navíc ještě zcela kontraproduktivní. Naši západní spojenci nás sice poklepou po ramenou, ale hned druhý den obsadí námi uvolněné východní trhy. Jestliže zahraniční politika – zejména ta východní, kdy v rámci orwellovských chvilek nenávisti střídavě poštěkáváme tu na Čínu, tu na Rusko – Babišovy a Hamáčkovy vlády byla šílená, od nových mocipánů můžeme očekávat, že v tomto smyslu ještě šlápnou na plyn.

Představa, že se vážně uvažuje o tom, že by ministrem zahraničí mohl být mladý Kolář, který napřed coby starosta Prahy 6 pod rouškou lockdownu slavně odstranil Koněvovu sochu a poté se kdesi zbaběle ukryl, je natolik fantasmagorická, že horší už to snad ani být nemůže. Aby to bylo dokonalé, politického agenta/poradce by mu mohl dělat tatínek a mluvčí jeho nová českotelevizní macecha.

Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 69% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 14889 lidí

Ještě pár slov k Pirátům. Jakou koalici si vyjednali, takovou dostali. Je to jeden z nejkomičtějších paradoxů letošních voleb. Kdekdo měl strach z nástupu ultralevicových komunistů 21. století, kteří pošilhávali po premiérském křesle, ale nikoho nenapadlo, že je vylikviduje jejich vlastní koaliční partner. Momentálně se rozdávají funkce a trafiky, takže Piráti se rodící se vládní koalice drží jak lejno košile. Ale bude to tak napořád?

Jestliže si strana, která má čtyři poslance, nárokuje tři ministerstva, a ještě k tomu místopředsednický post ve sněmovně, je to opravdu „zu viel“. To se pak volby opravdu nemusejí konat, neboť jejich podstatou by mělo být, že ti úspěšní vládnou, zatímco ti neúspěšní obvykle usedají do opozičních lavic. Námitka, že Piráti byli součástí jedné z vítězných koalic, neplatí od chvíle, co si ustavili vlastní poslanecký klubík. Navíc v rozporu se zákonem. Ale to je jiný příběh.

Takže? Vítejte v nových časech! První výsledky už vidíme. Ze dvou koalic už vzniklo pět poslaneckých klubů. Zmrazení poslaneckých a senátorských platů se nekoná, neboť Senát ovládaný „bruselskou pětkou“ návrh zamítl. Vláda „bruselské pětky“, jak to tak vypadá, se nám také poněkud nafoukne, rozuměj prodraží, aby se na všechny koaliční slimáčky dostalo kapustičky, a rovněž nové vedení sněmovny se rozroste, přičemž do čela se posadí funkcionářky dvou nejneúspěšnějších stran.

Hm, pěkně nám to začíná!

